مظلوم عبدی بر یکپارچگی کورد در چهار پاره‌ی کوردستان تأکید کرد و دشمنان را به شکست در برابر طرح روژاوا تهدید کرد

1 ساعت پیش

مظلوم عبدی، فرمانده‌ی کُل نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد)، روز شنبه، ۲۱ کانون اول ۲۰۲۵ (۳۰ آذر ۱۴۰۴ )، اعلام کرد که سال ۲۰۲۶ به سال یکپارچگی کورد در هر چهار پاره‌ی کوردستان تبدیل خواهد شد. در اظهاراتی که به سرعت در رسانه‌های عربی منتشر شد، وی گفت: «دشمنان ما ادعا می‌کنند که پایان امسال (۲۰۲۵) به معنای پایان کورد، هسد و طرح روژاوای کوردستان خواهد بود، اما حقیقت کاملاً برعکس است؛ بلکه این آغاز طرح بزرگ ماست.»

این اظهارات عبدی در حالی بیان می‌شود که فشارهای دمشق و آنکارا برای اجرای توافق‌نامه‌ی ۱۰ مارس امسال میان دولت جدید سوریه و هسد ادامه دارد. عبدی افزود: «سال ۲۰۲۶ سال یکپارچگی کورد و سال کنفدرالیسم ملی کورد و یکپارچگی میان هر چهار پاره خواهد بود؛ ما هرگز به اندازه‌ی امروز به تحقق این هدف نزدیک نبوده‌ایم و در سال ۲۰۲۶، حقوق کورد و خاک روژاوا در قانون اساسی تثبیت خواهند شد.»

از سوی دیگر، یاشار گولر، وزیر دفاع ترکیه، در نشستی با نمایندگان رسانه‌ها، اظهار داشت که توافق‌نامه‌ی ۱۰ مارس امسال، که میان دولت سوریه و هسد امضا شده است، تاکنون هیچ بازتابی در روابط و پایان دادن به تنش‌ها و درگیری‌های مسلحانه نداشته و گامی عملی برای آن برداشته نشده است. گولر خواستار آن شد که نیروهای هسد «پس از پاکسازی آن‌ها از هسته‌های تروریستی»، در ارتش سوریه ادغام شوند. وزیر دفاع ترکیه همچنین اشاره کرد که توافق‌نامه‌ی ۱۰ مارس در چارچوب اصل «یک دولت و یک ارتش» آماده شده است، اما تاکنون اجرا نشده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که پس از امضای توافق‌نامه‌ی تاریخی میان احمد شرع، رئیس دولت انتقالی سوریه، و مظلوم عبدی، فرمانده‌ی کُل هسد، در ۱۰ مارس امسال (۱۹ اسفند ۱۴۰۳ )، هر دو طرف یکدیگر را به استفاده از سلاح‌های سنگین و عدم حسن نیت متهم می‌کنند. احمد شرع، که پیش‌تر رهبر هیئت تحریر شام بود، از ژانویه‌ی ۲۰۲۵ به عنوان رئیس دولت انتقالی سوریه به رسمیت شناخته شده است، پس از آنکه نیروهای مخالف رژیم بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ دمشق را تصرف کردند.