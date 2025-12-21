فعالان محیط زیست برای حفاظت از جنگل‌ها و پوشش گیاهی زاگرس، به کاشت دانه و آگاهی‌بخشی می‌پردازند

امسال نیز پویش محیط‌زیستی زاگروسانه توسط سازمان‌های محیط‌زیستی شهرهای شرق کوردستان، از جمله سازمان محیط‌زیستی «پاژین بانه» و «ژیوا»ی پاوه‌، برگزار شد. این پویش از طریق دعوت‌نامه‌ی زاگروسانه، فعالان محیط زیست را برای این فعالیت سازماندهی کرد. یکی از اعضای سازمان «پاژین بانه» می‌گوید که نزدیک به هزار نفر به دعوت آن‌ها پاسخ داده‌اند.

محمد شریف‌پور، عضو هیئت مدیره‌ی سازمان محیط‌زیستی پاژین-بانه، به «کوردستان ۲۴» گفت: «ما می‌خواهیم مردم بانه و کوردستان را از خطراتی که جنگل‌های زاگرس را تهدید می‌کنند، آگاه کنیم. اگر ما به داد کوه‌ها و جنگل‌هایمان نرسیم، پس از صد سال دیگر، هیچ جنگلی در این کوهستان‌ها باقی نخواهد ماند.» ژینو عزیزنژاد، فعال محیط زیست، نیز اظهار داشت: «ما می‌خواهیم از محیط زیست و سرسبزی کوهستان‌ها حفاظت کنیم، زیرا آن‌ها زندگی ما را تأمین می‌کنند.»

در چند سال گذشته، در عملیات اطفای حریق جنگل‌ها، تعدادی از فعالان محیط زیست جان خود را از دست داده‌اند. یکی از شرکت‌کنندگان در پویش سازمان محیط‌زیستی ژیوای پاوه‌، می‌گوید که آن‌ها می‌خواهند با این پویش به «شهدای محیط زیست» اطمینان دهند که راه آن‌ها ادامه دارد. اخترف رضایی، فعال محیط زیست، معتقد است که خدمت به جنگل‌ها و کوه‌ها، احترام به جان کسانی است که در راه حفظ محیط زیست جان خود را فدا کرده‌اند.

پویش محیط‌زیستی زاگروسانه در شش، هفت سال گذشته در بیشتر شهرها و شهرک‌های شرق کوردستان برگزار شده است. در این پویش‌ها، فعالان محیط زیست با کاشت دانه بلوط و قَزوَن (بر درخت بَنه) و دیگر درختان سازگار با آب‌وهوای زاگرس، تلاش کرده‌اند تا جنگل‌ها را گسترش دهند؛ جنگل‌هایی که به دلیل آتش‌سوزی، قطع درختان و دیگر عوامل انسانی در معرض خطر نابودی قرار دارند.