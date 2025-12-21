مسرور بارزانی در قاهره با عبدالفتاح سیسی دیدار کرد؛ گسترش روابط دوجانبه، سرمایه‌گذاری و ثبات منطقه در کانون گفت‌وگوها

2 ساعت پیش

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، روز یکشنبه، ۲۱ دسامبر ۲۰۲۵ (۳۰ آذر ۱۴۰۴)،در کاخ جمهوری در قاهره با عبدالفتاح سیسی، رئیس‌جمهور مصر، دیدار و گفت‌وگو کرد.

بر اساسِ بیانیه‌ی دولت اقلیم کوردستان، رئیس‌جمهور مصر ضمن ابرازِ خرسندی از این سفر، بر آمادگی کشورش برای توسعه‌ی روابط دوجانبه تأکید کرد. نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان نیز از نقشِ مصر و رئیس‌جمهور سیسی در راستای تثبیتِ صلح و ثبات در منطقه قدردانی کرد.

در این دیدار، بر اهمیتِ تقویتِ روابط میانِ اقلیم کوردستان و مصر در زمینه‌های گوناگون، به‌ویژه سرمایه‌گذاری و تبادلاتِ بازرگانی، تأکید شد. همچنین، طرفین در خصوصِ ارتقای هماهنگی و همکاری برای حفظِ امنیت و آرامش در اقلیم کوردستان، عراق و منطقه توافق کردند.

مسرور بارزانی روز شنبه، ۲۰ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۹ آذر ۱۴۰۴ )، در سفری رسمی وارد قاهره‌ی پایتختِ مصر شده بود. وی در بدوِ ورود از سوی احمد فؤاد هنو، وزیر فرهنگِ مصر، و شماری دیگر از مقاماتِ این کشور موردِ استقبال قرار گرفت.