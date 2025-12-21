مدیریت پلیس اربیل جزئیات ربودن روزنامه‌نگار میران بکر را توضیح داد

1 ساعت پیش

مدیریت پلیس اربیل جزئیاتی را در مورد بازداشت و آزار میران بکر، کارمند وزارت پیشمرگه و از کادرهای اتحادیه‌ی میهنی کوردستان، توسط افراد مسلح وابسته به این اتحادیه منتشر کرد و تأکید نمود که هرگونه اقدام برای برهم‌زدن آرامش و امنیت اربیل تحمل نخواهد شد.

روز یکشنبه، ۲۱ دسامبر ۲۰۲۵ (۱ دی ۱۴۰۴ )، مدیریت پلیس استان اربیل با صدور بیانیه‌ای، جزئیات دستگیری و آزار میران بکر عبدالرحمان را تشریح و اعلام کرد که تحقیقات در مورد این رویداد در جریان است. بر اساس این بیانیه، هاووڵاتی میران بکر عبدالرحمان، کارمند وزارت پیشمرگه‌ی دولت اقلیم کوردستان که پیشتر منشی مطبوعاتی وزیر پیشمرگه بود، شب جمعه، ۱۹ کانون اول ۲۰۲۵ (۲۹ آذر ۱۴۰۴ )، در نزدیکی دفتر سیاسی اتحادیه‌ی میهنی کوردستان در اربیل، توسط "چندین فرد مسلح وابسته به خودشان" دستگیر و آزار دیده بود.

پلیس اربیل همچنین اشاره کرد که میران بکر، که خود عضو و کادر اتحادیه‌ی میهنی کوردستان است، پس از مدتی آزاد شد. این اداره تأکید نموده است که در صورت وجود شکایت قانونی، پلیس و مراجع ذی‌ربط، اقدامات لازم تحقیقاتی و اجرایی را برای روشن‌کردن حقیقت و اجرای قانون اتخاذ خواهند کرد. این حادثه در حالی رخ می‌دهد که میران بکر خود در مصاحبه‌ای جزئیات ربایش و شکنجه‌ی خود را افشا کرد و گفت که مهاجمان، نیروهایی آموزش‌دیده و وابسته به عملیات ضد ترور و امنیت اتحادیه‌ی میهنی بودند که از سلیمانیه‌ آورده شده بودند. وی همچنین افزود که مهاجمان، او را با کشیدن کیسه بر سر و دست‌بند‌زدن، ربوده و به مدت سه ساعت در مکانی نامعلوم مورد ضرب‌و‌شتم "حرفه‌ای" قرار داده و سپس کارت شناسایی و خودروی او را بازرسی کرده‌اند. میران بکر اظهار داشته که این حمله به دلیل نوشته‌ها و انتقادات او در داخل اتحادیه‌ی میهنی کوردستان برنامه‌ریزی شده بود و منجر به آسیب‌هایی از جمله پارگی پرده‌ی گوش و شکستگی‌ شده است.

وزارت امور داخلی دولت اقلیم کوردستان نیز این حمله را به‌شدت محکوم و تشکیل کمیته‌ی تحقیقاتی برای پیگیری این رخداد را اعلام کرده است. وزارت پیشمرگه نیز تشکیل کمیته‌ی تحقیقاتی را برای روشن‌شدن ابهامات این حادثه اعلام کرده است. پلیس استان اربیل در بخش دیگری از بیانیه‌ی خود به هاووڵاتیان اطمینان داد که به هیچ وجه به هیچ کس و هیچ طرفی اجازه داده نخواهد شد که به آرامش و امنیت شهر صدمه بزند یا آزادی شخصی و کرامت هاووڵاتیان را تحت هیچ عنوانی نقض کند. این رخداد در سایه‌ی تنش‌های دیرینه میان دو حزب اصلی حاکم در اقلیم کوردستان، یعنی حزب دموکرات کوردستان و اتحادیه‌ی میهنی کوردستان، بر سر کنترل نهادهای امنیتی و اطلاعاتی رخ داده است. سوابق متعددی از بازداشت خودسرانه، آزار و پیگرد روزنامه‌نگاران و فعالان منتقد مقامات و فساد در اقلیم کوردستان به ثبت رسیده است.