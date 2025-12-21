امانوئل مکرون به امارات متحده عربی سفر کرد

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – رئیس جمهور فرانسه، برای مذاکرات دوجانبه و گذراندن جشن کریسمس با سربازان فرانسوی، به امارات متحده عربی سفر کرد.

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، امروز یکشنبه ۲۱ دسامبر، برای گذراندن جشن کریسمس با سربازان فرانسوی و گفت‌وگو در مورد روابط دوجانبه با این کشور حوزه خلیج، وارد امارات متحده عربی شد. فرانسه امیدوار است همکاری بیشتری در مبارزه با قاچاق مواد مخدر داشته باشد.

به گفته ریاست جمهوری فرانسه، قرار است مکرون با محمد بن زاید آل نهیان، رئیس جمهور امارات متحده عربی، دیدار کند تا در مورد "تقویت مشارکت استراتژیک" بین دو کشور گفت‌وگو کند و بر همکاری در زمینه امنیت و دفاع تاکید کند.

رئیس جمهور فرانسه به طور سنتی تعطیلات پایان سال را با سربازان مستقر در خارج از کشور جشن می‌گیرد، که بیش از 900 نفر از آنها در امارات متحده عربی هستند.

مکرون اواخر امروز یکشنبه با آنها صحبت خواهد کرد و سپس یک وعده غذایی کریسمس را که توسط سرآشپزهای الیزه تهیه شده است، با آنها سرو می‌کند.

فرانسه در زمینه‌هایی از جمله هوش مصنوعی و تجارت با امارات متحده عربی همکاری می‌کند و اکنون می‌خواهد حمایت این کشور حوزه خلیج را در مبارزه خود با قاچاق مواد مخدر جلب کند.

اعتقاد بر این است که قاچاقچیان بزرگ به امارات متحده عربی، به ویژه دبی، پناه برده‌اند و تصور می‌شود برخی از آنها در آنجا املاک و مستغلات قابل توجهی ایجاد کرده‌اند.

هیئت فرانسوی شامل جرالد دارمانین، وزیر دادگستری است که ماه گذشته از امارات متحده عربی خواست تا حدود ۱۵ قاچاقچی مظنون مواد مخدر را که تحت تعقیب فرانسه هستند، مسترد کند.

مکرون روز سه‌شنبه گفت که می‌خواهد از کشورهایی که برخی از رهبران این گروه در آنها مستقر هستند، برای توقیف دارایی‌های آنها و دستگیری آنها، همکاری بگیرد.

نیروهای فرانسوی مستقر در امارات متحده عربی در گشت‌های مبارزه با قاچاق مواد مخدر در دریا شرکت می‌کنند.

آنها همچنین در عملیات آسپیدز - نیروی ویژه دریایی اتحادیه اروپا که در پاسخ به حملات شورشیان حوثی یمن به کشتی‌ها به دریای سرخ اعزام شده است - و در عملیات شمال که به دنبال مهار گروه دولت اسلامی داعش در عراق و سوریه است، شرکت می‌کنند.

ای‌اف‌پی/ب.ن