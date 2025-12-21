شیرکو حبیب: سفر مسرور بارزانی به مصر روابط فیمابین را وارد دوره جدیدی کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – نماینده پارت دموکرات کوردستان در مصر، میگوید که سفر نخستوزیر اقلیم کوردستان به مصر و دیدار ایشان با رئیسجمهور آن کشور، روابط فیمابین را وارد دوره جدیدی کرد.
روز یکشنبه ۲۱ دسامبر، شیرکو حبیب، نماینده پارت دموکرات کوردستان در کشور مصر، در مصاحبه با کوردستان۲۴ درباره اهمیت سفر مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان به مصر گفت: سفر نخستوزیر اقلیم کوردستان به مصر و دیدار ایشان با عبدالفتاح سیسی، دومین سفر رهبری کورد به آن کشور پس از سفر پرزیدنت مسعود بارزانی در سال ۲۰۱۰ است و این روابط سیاسی، اقتصادی و دیپلماسی را تحکیم میکند. این سفر روابط فیمابین را وارد دوره جدیدی کرد، به خصوص در زمینههای اقتصادی و برقراری ثبات در منطقه.
وی افزود: اقلیم کوردستان و مصر منافع مشترک بسیاری دارند به خصوص در مبارزه با تروریسم.
همچنین تاکید کرد: مصر نظر بسیار مثبتی به اقلیم کوردستان دارد و به عنوان پایگاه مهم ثبات و همزیستی در خاورمیانه در نظر گرفته میشود، به خصوص در شرایطی که کشورهایی همچون سوریه و لبنان وضعیتی ناهموار دارند.
او با اشاره به اینکه نخستوزیر به سرمایهگذاران مصری برای فعالیت در اقلیم کوردستان، تضمین داده است، گفت: شرکتهای مصری مشتاقند که به اقلیم کوردستان بیایند و از امنیت و ثبات آن بهره ببرند. قیمت کالاهای مصری مناسب است و میتوانند وارد رقابت در بازار اقلیم کوردستان شوند.
روابط تاریخی و فرهنگی بین اقلیم کوردستان و مصر را نیز مورد توجه قرار داد و گفت که تعداد بسیاری از دانشجویان کورد در دانشگاههای مصر تحصیل میکنند، به خصوص در دانشگاههای قاهره و اسکندریه.
شیرکو حبیب، افتتاح شعبه دانشگاه الازهر مصر در اربیل و حضور دهها دانشجوی کورد در دانشگاههای مصر را نشاندهنده روابط عمیق بین اربیل و قاهره دانست و گفت که رئیسجمهور مصر بارها مردم کورد را ستوده است و آن را یک ملت زنده توصیف کرده است.
نماینده پارت دموکرات کوردستان در مصر گفت که در نظر دارند در سال آینده از یک هیئت بازرگانی و یک هیئت رسانهای مصری به اقلیم کوردستان دعوت کنند تا از نزدیک به پیشرفتهای اقلیم کوردستان آشنا شوند و سیمای واقعی اقلیم کوردستان را به انظار عمومی کشورهای عربی معرفی کنند.
