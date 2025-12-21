47 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – سناتور آمریکایی لیندسی گراهام امروز یکشنبه ۲۱ دسامبر، خواستار اقدام نظامی مجدد علیه حماس و حزب‌الله در صورت عدم خلع سلاح آنها شد و این گروه اسلام‌گرای فلسطینی را به تحکیم قدرت خود در غزه متهم کرد.

این سیاستمدار جمهوری‌خواه که در سفری در اسرائیل به سر می‌برد، متحد وفادار دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، است.

از ماه اکتبر، آتش‌بس شکننده‌ای، تاکنون دو سال جنگ بین اسرائیل و حماس در نوار غزه را متوقف کرده است، با وجود اینکه هر دو طرف اتهاماتی را مبنی بر نقض آتش‌بس رد و بدل می‌کنند.

آتش‌بس جداگانه‌ای بین اسرائیل و حزب‌الله لبنان نیز پس از بیش از یک سال خصومت، در نوامبر ۲۰۲۴ به اجرا درآمد، اگرچه اسرائیل همچنان به حملات خود به خاک لبنان ادامه می‌دهد.

اسرائیل برچیدن زرادخانه‌های هر دو گروه، متحدان ایران، را شرط اصلی هرگونه صلح پایدار قرار داده است.

گراهام در یک کنفرانس مطبوعاتی در جریان سفر خود گفت:«ضروری است که ما به سرعت طرحی ارائه دهیم، حماس را در یک جدول زمانی قرار دهیم و به آنها مهلتی برای دستیابی به هدف خلع سلاح بدهیم. و اگر این کار را نکنید، من رئیس جمهور ترامپ را تشویق می‌کنم که اسرائیل را آزاد کند تا حماس را از بین ببرد.»

گراهام با تاکید بر اینکه اگر حماس مسلح بماند، مرحله دوم آتش‌بس شکست خواهد خورد، افزود:«این یک جنگ طولانی و بی‌رحمانه است، اما شما نمی‌توانید در هیچ کجای منطقه موفق باشید.»

«نود روز پس از آتش‌بس، آنها در حال تحکیم قدرت در غزه هستند.»

او همچنین خواستار تعامل نظامی علیه حزب‌الله شد اگر آن نیز سلاح‌های خود را تحویل ندهد.

گراهام گفت:«اگر حزب‌الله از تحویل سلاح‌های سنگین خود امتناع ورزد، در آینده باید در عملیات نظامی با لبنان، برای بیرون راندن حزب‌الله، درگیر شویم.»

مخالفت با ترکیه

دولت لبنان خلع سلاح حزب‌الله را از جنوب این کشور آغاز کرده و اصرار دارد که این طرح را تکمیل خواهد کرد.

با این حال، اسرائیل اثربخشی ارتش لبنان را زیر سوال برده است و خود حزب‌الله بارها از کنار گذاشتن سلاح‌هایش خودداری کرده است.

اظهارات گراهام یک روز پس از آن مطرح شد که میانجیگران ایالات متحده، قطر، مصر و ترکیه از هر دو طرف در جنگ غزه خواستند که آتش‌بس را رعایت کنند.

میانجیگران برای اجرای مرحله دوم آتش‌بس که شامل خروج اسرائیل از غزه، استقرار یک نیروی بین‌المللی برای ایجاد ثبات و ایجاد یک مرجع موقت برای اداره این منطقه به جای حماس است، فشار می‌آورند.

مرحله دوم آتش‌بس غزه همچنین غیرنظامی شدن این منطقه، از جمله خلع سلاح حماس را در نظر دارد.

گراهام از مخالفت اسرائیل با حضور ترکیه در نیروی ثبات حمایت کرد و گفت که این امر "اسرائیل را از ریشه خواهد لرزاند".

او گفت:"هیچ حمایت سیاسی در هیچ کجای اسرائیل برای حضور ترکیه در نیروی ثبات وجود ندارد."

در همین حال، حماس از میانجیگران و واشنگتن خواسته است تا جلوی «نقض» آتش‌بس در غزه توسط اسرائیل را بگیرند.

به گفته آژانس دفاع مدنی که تحت نظارت حماس فعالیت می‌کند، امروز یکشنبه، گلوله‌باران توپخانه‌ای اسرائیل در چندین بخش از منطقه جنوبی خان یونس غزه گزارش شد.

به گفته این آژانس، روز جمعه، شش نفر، از جمله دو کودک، در بمباران مدرسه‌ای که به عنوان پناهگاه برای آوارگان استفاده می‌شد، توسط اسرائیل کشته شدند.

ای‌اف‌پی/ب.ن