7 ساعت پیش

سازمان نجات کودکان هشدار داد که ۱.۶ میلیون نفر، شامل ۸۰۰ هزار کودک، در غزه با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند؛ این در حالی است که گزارش طبقه‌بندی یکپارچه‌ی امنیت غذایی از بهبود نسبی وضعیت در کوتاه‌مدت خبر می‌دهد اما خطر قحطی را در صورت توقف کمک‌ها گوشزد می‌کند.

سازمان بین‌المللی نجات کودکان (Save the Children) هشدار جدی‌ای منتشر کرد و اعلام داشت که از هر پنج کودک در نوار غزه، چهار نفر، که تقریباً معادل ۸۰ درصد از کودکان این منطقه است، سال ۲۰۲۶ میلادی را با سطوح «فاجعه‌بار» گرسنگی آغاز خواهند کرد. این هشدار سازمان در حالی مطرح می‌شود که حتی پس از موافقت با افزایش کمک‌های بشردوستانه و ارسال مقدار بیشتری غذا به نوار غزه، همچنان خطرات ناشی از گرسنگی بر زندگی ساکنان و کودکان منطقه پابرجا باقی مانده است.

این گزارش، که بر تحلیل‌های اخیر طبقه‌بندی یکپارچه‌ی امنیت غذایی (IPC) تکیه دارد، فاش می‌سازد که بین ۱۶ اکتبر تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵، حدود ۱.۶ میلیون نفر، معادل ۷۷ درصد از جمعیت نوار غزه، در وضعیت بالای ناامنی حاد غذایی (فاز ۳ IPC یا بدتر) قرار داشته‌اند. همچنین پیش‌بینی می‌شود که تا آوریل ۲۰۲۶ میلادی، نزدیک به ۱.۶ میلیون نفر، شامل حدود ۸۰۰ هزار کودک، همچنان با سطوح «بحرانی یا بدتر» از ناامنی غذایی روبرو باشند. این تحلیل همچنین نشان می‌دهد که در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار نفر در شرایط «فاجعه‌بار» غذایی (فاز ۵ IPC) به سر می‌برند، اما پیش‌بینی می‌شود که این تعداد تا اواسط آوریل ۲۰۲۶ به حدود ۱۹۰۰ نفر کاهش یابد. با این حال، طبق بدترین سناریوی ممکن، در صورت از سرگیری درگیری‌ها و توقف کمک‌های بشردوستانه و تجاری، کل نوار غزه تا اواسط آوریل ۲۰۲۶ در معرض خطر قحطی قرار خواهد گرفت.

سازمان نجات کودکان تأکید کرده است که نبود غذای منظم و سالم، آسیب دائمی‌ای به رشد جسمی و ذهنی کودکان وارد می‌کند؛ زیرا غذاهای در دسترس کنونی تنها از نان و برخی غذاهای فرآوری‌شده‌ی سرشار از شکر و نمک تشکیل شده‌اند و نمی‌توانند نیازهای غذایی اساسی برای رشد کودکان را تأمین کنند. پیش‌بینی می‌شود که نزدیک به ۱۰۱ هزار کودک بین شش ماه تا ۵۹ ماه و ۳۷ هزار زن باردار و شیرده در طول ۱۲ ماه آینده دچار سوءتغذیه‌ی شدید شوند و نیاز به درمان خواهند داشت.

از سوی دیگر، اسرائیل ادعا می‌کند که روزانه ۶۰۰ تا ۸۰۰ کامیون، که بیشتر آن‌ها حامل مواد غذایی هستند، وارد غزه می‌شوند و این میزان فراتر از نیازهای غذایی این منطقه است. اما جنبش حماس و سازمان‌های بین‌المللی امدادرسان در این ارقام تردید دارند و اسرائیل را به ایجاد موانع در برابر رسیدن کمک‌های ضروری، از جمله از طریق محدودیت بر اقلام «دوگانه مصرف» (مانند قاب چادرهای آلومینیومی و ژنراتورها)، متهم می‌کنند. سازمان ملل متحد و گروه‌های امدادی هشدار می‌دهند که اگر موانع لجستیکی و اداری، از جمله سیستم جدید ثبت سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی، بر سر راه گذرگاه‌ها برداشته نشوند، روند کمک‌های بشردوستانه در غزه با فروپاشی روبرو خواهد شد. این امر تمامی دستاوردهایی را که در طول دو ماه گذشته در زمینه‌ی امنیت غذایی حاصل شده است، از بین خواهد برد.