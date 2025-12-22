نخست‌وزیر اسرائیل پیش از سفر به آمریکا، رایزنی‌های امنیتی سطح بالایی درباره‌ی برنامه‌ی موشکی ایران انجام داده است

6 ساعت پیش

بر اساس گزارش شبکه‌ی پخش اسرائیل (کان) که به منابع آگاه استناد کرده است، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، پیش از سفر خود به ایالات متحده‌ی آمریکا، سلسله رایزنی‌های امنیتی سطح بالایی را در مورد پرونده‌ی ایران برگزار کرده است.

از سوی دیگر، شبکه‌ی «ان‌بی‌سی نیوز» فاش کرده است که نتانیاهو در دیدار آتی خود با دونالد ترامپ در فلوریدا، که قرار است در پایان ماه دسامبر ۲۰۲۶ (اواخر دی‌ماه ۱۴۰۴ ) برگزار شود، پرونده‌ی حساسی را مطرح خواهد کرد. نخست‌وزیر اسرائیل قصد دارد خلاصه‌ای از ارزیابی‌های اطلاعاتی جدید را به پرزیدنت سابق آمریکا ارائه دهد که در آن بر گسترش تولید موشک‌های بالیستیک و بازسازی تأسیساتی که پیش‌تر در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل تخریب شده بودند، تأکید خواهد شد.

اسرائیل بر این باور است که تهران خطوط تولید موشک را دوباره آغاز کرده و دفاع هوایی خود را با سامانه‌های جایگزین «اس-۳۰۰» تقویت می‌کند و این امر به عنوان یک تهدید فوری تلقی می‌شود که نیاز به واکنش سریع دارد.

بر اساس گزارش منابع، نتانیاهو مجموعه‌ای از سناریوهای متفاوت را به ترامپ ارائه خواهد داد؛ از انجام عملیات نظامی تنها از سوی اسرائیل شروع می‌شود و تا پشتیبانی محدود آمریکا یا انجام عملیات مشترک گسترده و حمله‌ی تمام‌عیار آمریکا به ایران ادامه می‌یابد.

این منابع آگاه هشدار می‌دهند که اگر از ایران جلوگیری نشود، این کشور توانایی تولید سه هزار موشک بالیستیک در ماه را خواهد داشت.

دونالد ترامپ هفته‌ی گذشته (حدود اواسط کانون اول ۲۰۲۵ یا اواخر آذر ۱۴۰۴ ) هشدار داده بود که هرگونه تلاش ایران برای بازسازی برنامه‌ی موشکی خود بدون توافق، منجر به حملات شدید خواهد شد. قرار است دیدار آتی میان هر دو رهبر، مسیر رویارویی آینده با ایران را مشخص کند، چه از طریق توسعه‌ی نظامی و چه از طریق بازگشت به میز مذاکره.

این تحرک امنیتی تل‌آویو پس از دریافت اطلاعاتی می‌آید که نشان می‌دهد تهران فرآیند بازسازی برنامه‌ی موشکی بالیستیک خود را تسریع کرده است. هرچند کانال «کان» در این زمینه تردید دارد که دونالد ترامپ چراغ سبز برای حمله‌ای فوری را نشان داده باشد، اما اشاره کرده است که توانایی موشکی ایران کمتر از آن است که برخی گزارش‌های خارجی ادعا می‌کنند.