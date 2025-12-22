ساکنان غزه: از جهنم چادرها تا مرگ زیر آوار

بارش‌های شدید و تخریب‌های ناشی از جنگ، خانه‌های غزه را به دام مرگ تبدیل کرده و دفاع غیرنظامی برای نجات آسیب‌دیدگان با کمبود شدید امکانات روبرو است

5 ساعت پیش

شمار زیادی از ساکنان غزه ناچارند در خانه‌های ویران‌شده زندگی کنند و به دیوارهای فروریخته و ترک‌خورده بی‌اعتنا باشند، زیرا به هر حال این وضعیت بهتر از زندگی در چادرهای کهنه و خیس است.

با بارش شدید باران که طی چندین روز نوار غزه را در برگرفت، بسیاری از ساختمان‌ها و خانه‌ها بر سر ساکنانشان فرو ریختند؛ به طوری که دست‌کم ۲۰ ساختمان و خانه در طول ۱۰ روز تخریب شدند که منجر به جان باختن بیش از ۱۵ فلسطینی گشت. وزارت کشور غزه نیز گزارش داد که از زمان آتش‌بس در ماه اکتبر، ۴۶ ساختمان آسیب‌دیده فرو ریخته و جان ۱۸ غیرنظامی را گرفته است.

روز یکشنبه، ۲۱ دسامبر ۲۰۲۵ (۱ دی ۱۴۰۴ )، ساختمانی مسکونی در محله‌ی «شیخ رضوان» در شمال شهر غزه فرو ریخت. این حادثه به جان باختن ۵ فلسطینی انجامید که شامل یک مرد و همسرش، دو دخترشان و نوه‌شان بودند. تیم‌های دفاع غیرنظامی توانستند سه نفر دیگر از اعضای این خانواده را از زیر آوار ساختمان نجات دهند. در طول ۱۰ روز گذشته، تنها در محله‌ی شیخ رضوان، دست‌کم شش ساختمان فروریخته است. این در حالی است که بیشتر ساختمان‌ها و خانه‌های شهر غزه به دلیل جنگ ویران شده‌اند، به ویژه در محله‌ی نصر، اردوگاه شاطی و محله‌ی تل‌الهوا.

کارشناسان بر این باورند که انفجار خانه‌ها و ساختمان‌ها از سوی نیروهای اسرائیلی با استفاده از خودروهای بمب‌گذاری‌شده در مناطق مختلف نوار غزه، یکی از دلایل افزایش فروریختن خانه‌هاست. زیرا ده‌ها تن مواد منفجره در خودروها بارگذاری و از راه دور منفجر می‌شوند؛ این امر لرزش و تکان شدیدی ایجاد می‌کند که تأثیر آن تا چندین کیلومتر گسترش می‌یابد و گاهی در مرکز اسرائیل نیز احساس می‌شود.

محمود بَسَل، سخنگوی دفاع غیرنظامی غزه، به روزنامه‌ی «الشرق‌الاوسط» گفت: «بیش از ۹۰ ساختمان مسکونی که اکنون پناهگاه هزاران نفر از ساکنان غزه هستند، در معرض خطر فروریختن قرار دارند.» سخنگوی دفاع غیرنظامی غزه همچنین اشاره کرد که «تیم‌های متخصص دفاع غیرنظامی و دیگر نهادها، جستجو و بازرسی‌های گسترده‌ای انجام داده و از ساکنان این ساختمان‌ها خواسته‌اند که آن‌ها را تخلیه کنند. همچنین به ساکنان دیگر ساختمان‌ها هشدار داده شده است که ممکن است در هر لحظه فرو بریزند.» بسل افزود: «دفاع غیرنظامی غزه با بحران نبود توانایی فنی و تجهیزات تخصصی روبرو است. به همین دلیل، نمی‌توانیم به اندازه‌ی کافی به شهروندانی که خانه‌ها و ساختمان‌هایشان بر سرشان فرو می‌ریزد، کمک‌رسانی کنیم. ما ناچاریم برای بیرون آوردن و نجات آن‌ها از زیر آوار، تنها به نیروی بازو و ابزارهای ابتدایی تکیه کنیم.» او همچنین اشاره کرد که «مراکز پناه‌دهی نیز به دلیل بارش شدید باران زیر آب رفته و آوارگان بار دیگر آواره شده‌اند.»

سخنگوی دفاع غیرنظامی غزه خواستار کمک‌رسانی به ساکنان نوار غزه و تأمین نیازهای اولیه و همچنین تأمین کاروان‌های موقت به عنوان آماده‌سازی برای آغاز فرآیند بازسازی واقعی شد و گفت: «به تعویق افتادن این موضوع، منجر به فجایع بزرگ‌تر و قربانیان بیشتری خواهد شد.»