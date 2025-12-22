روسیه: بشار اسد پناهندگی انسانی دریافت کرده است

مسکو بر عدم استرداد رئیس‌جمهور پیشین سوریه تاکید می‌کند

5 ساعت پیش

البروس کوتراشف، سفیر روسیه در عراق، اعلام کرده است که روسیه بشار اسد، رئیس‌جمهور پیشین سوریه، را به دمشق بازنخواهد گرداند. وی تاکید کرد که مسکو به اسد و خانواده‌ی او پناهندگی انسانی اعطا کرده است و به همین دلیل، تحت هیچ شرایطی وی را مسترد نخواهد کرد.

دولت جدید سوریه بارها از روسیه درخواست کرده بود تا بشار اسد را برای محاکمه در دمشق به دلیل خشونت‌ها و سرکوب‌هایی که علیه مردم این کشور انجام داده است، تحویل دهد؛ اما روسیه همواره این درخواست‌ها را رد کرده است. بشار اسد و خانواده‌اش در روز یکشنبه، ۸ دسامبر ۲۰۲۴ (۱۸ آذر ۱۴۰۳ )، پس از آنکه نیروهای اپوزیسیون دمشق را تصرف کردند، به مسکو گریختند و در آنجا پناهندگی دریافت کردند.

در همین حال، کوتراشف به موضوع کشته‌شدگان عراقی در صفوف ارتش روسیه نیز اشاره کرد و گفت که مسکو به دلایل انسانی برای خانواده‌های قربانیان عراقی ویزا اعطا کرده است. وی همچنین از موضع ایالات متحده در مورد مشارکت گروه‌های مسلح در دولت آینده‌ی عراق انتقاد کرد و این پرسش را مطرح ساخت که آیا آمریکا بر عراق حق انتخاب دارد؟

در ماه سپتامبر گذشته، سفارت عراق در مسکو درباره‌ی تلاش‌ها برای جذب عراقی‌ها جهت شرکت در جنگ روسیه و اوکراین هشدار داده بود. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که هزاران عراقی با وعده‌هایی نظیر دستمزد بالا و شهروندی روسیه به جنگ کشیده شده‌اند.