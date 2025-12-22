اعتراضات گسترده به اهانت علیه لیلا زانا در ترکیه
کوردهای استانبول خواهان عذرخواهی رسمی دولت ترکیه هستند
کوردهای استانبول با محکوم کردن شعارهای نژادپرستانه علیه لیلا زانا، سیاستمدار برجستهی کورد، خواهان عذرخواهی رسمی دولت ترکیه و مجازات عاملان این توهین شدند. این رخداد در آستانهی ازسرگیری مذاکرات صلح، نگرانیها را دربارهی تداوم نگرشهای شووینیستی افزایش داده است.
در پی سر دادن شعارهای نژادپرستانه و توهینآمیز علیه لیلا زانا، سیاستمدار کورد، از سوی طرفداران تیم "بورساسپور" در جریان بازی فوتبال با "سومااسپور" در تاریخ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۵ آذر ۱۴۰۴ شمسی)، موج گستردهای از اعتراض و خشم در ترکیه به پا خاست. لیلا زانا، زادهی ۳ مه ۱۹۶۱، از چهرههای کلیدی مبارزه برای حقوق کوردها و دموکراسی در ترکیه است که در سال ۱۹۹۱ به عنوان اولین زن کورد به پارلمان این کشور راه یافت و به دلیل سخنرانی به زبان کوردی در مجلس به مدت ده سال زندانی شد. این حادثه در حالی رخ میدهد که گفتگوها برای حل مسئلهی کورد و پیشبرد روند صلح در ترکیه از سر گرفته شده است و همین امر نگرانیها را در مورد ریشهدار بودن نگرشهای شووینیستی در بخشهایی از جامعه افزایش داده است.
احزاب سیاسی ترکیه به سرعت این رخداد را محکوم کردند. هر یک از احزاب جمهوریخواه خلق (ج.ه.پ)، هودا پار، عدالت و توسعه (آک پارتی) و حرکت ملی (م.ه.پ)، این اقدام را غیرقابل قبول، نژادپرستانه و زیانآور برای همزیستی اجتماعی دانستند. سزگین تانریکولو، نمایندهی پارلمان از حزب جمهوریخواه خلق، لیلا زانا را "مایهی افتخار مردمش" خواند و دولت باغچهلی، رئیس حزب حرکت ملی ترکیه، اظهار داشت که این اهانت به وحدت کشور لطمه میزند.
در استانبول، شهروندان کورد با ابراز خشم و انزجار خود، تاکید کردند که لیلا زانا "شرافت و کرامت و مادر" ملت کورد است و این حمله نه تنها علیه یک فرد، بلکه علیه تمام ملت کورد صورت گرفته است. آنها از دولت ترکیه خواستند به صورت رسمی عذرخواهی کرده و عاملان این رخداد نژادپرستانه را مجازات کند.
در واکنش به این اعتراضات، عثمان آشکین باک، وزیر ورزش و جوانان ترکیه، اعلام کرد که تحقیقات در این باره آغاز شده و مجازاتهای مختلفی از جمله ممنوعیت ورود به ورزشگاهها برای افراد مسئول اعمال خواهد شد. یلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه نیز از آغاز تحقیقات اداری و قضایی خبر داد و تاکید کرد که حفظ "روند صلح" در اولویت کار آنها است. در پی این حادثه، کنسرت گروه "کۆما ئامەد" که قرار بود در استانبول برگزار شود، لغو شد.