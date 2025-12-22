فراخوان وزیر امور خارجهی اسرائیل به یهودیان جهان برای مهاجرت به اسرائیل
وزیر امور خارجهی اسرائیل، از یهودیان مقیم کشورهای غربی خواست تا برای در امان ماندن از موج فزایندهی "یهودستیزی" به اسرائیل مهاجرت کنند
جدعون ساعر، وزیر امور خارجهی اسرائیل، روز یکشنبه، ۲۱ دسامبر ۲۰۲۵ (۳۰ آذر ۱۴۰۴ )، در مراسم جشن حانوکا (Hanukkah) اعلام کرد که یهودیان حق دارند در هر کجای دنیا در آرامش زندگی کنند، اما امروز در سراسر جهان با آزار و اذیت روبهرو هستند. او در پیامی خطاب به یهودیان ساکن بریتانیا، فرانسه، استرالیا، کانادا و بلژیک گفت: «به سرزمین اسرائیل بیایید و به خانههای خود بازگردید.»
این درخواست وزیر امور خارجهی اسرائیل پس از آن مطرح میشود که یک هفته قبل، در روز یکشنبه، ۱۴ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۳ آذر ۱۴۰۴ )، یک حملهی مسلحانه در مراسم جشن حانوکا در ساحل بوندی شهر سیدنی در استرالیا رخ داد که به کشته شدن حداقل ۱۵ نفر، از جمله یک کودک، انجامید. مقامات استرالیایی اعلام کردند که این حمله یک رخداد تروریستی با انگیزهی یهودستیزی بوده و تحت تأثیر ایدئولوژی داعش انجام شده است.
پس از آغاز جنگ غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲ )، مقامات اسرائیلی به طور مداوم دولتهای غربی را متهم کردهاند که نتوانستهاند به اندازهی کافی با موج "یهودستیزی" یا دشمنی با یهودیان مقابله کنند. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، نیز از دولتهای غربی خواسته است تا حفاظت بیشتری برای شهروندان یهودی خود فراهم کنند.
بر اساس "قانون بازگشت" که در ۵ ژوئیه ۱۹۵۰ (۱۳ تیر ۱۳۲۹ ) در اسرائیل به تصویب رسید، هر فردی با اصالت یهودی، حق دارد در اسرائیل سکونت یابد و تابعیت این کشور را دریافت کند.