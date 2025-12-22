میزبانی تالاب سولدوز نقده از فلامینگوهای مهاجر
با بهبود شرایط زیستمحیطی و افزایش حجم آب، تالاب سولدوز در شهرستان نقده پذیرای دستههایی از فلامینگوهای مهاجر شده است که از مناطق شمالی به سمت جنوب کوچ میکنند
رئیس ادارهی حفاظت محیط زیست نقده، از مشاهدهی دستههایی از فلامینگوهای مهاجر در تالاب «سولدوز» این شهرستان خبر داد. اکبر قائمی در گفتوگو با خبرگزاری «ایرنا» اظهار کرد که محیطبانان این اداره، دستهای متشکل از ۱۵۰ فلامینگوی مهاجر را مشاهده کردهاند که به تازگی از مناطق شمالی وارد این زیستگاه شدهاند.
قائمی توضیح داد که دستههای فلامینگو، معمولاً با ۱۰۰ تا ۱۵۰ پرنده، از شمال به تالاب «سولدوز» وارد میشوند. آنها برای مدتی کوتاه جهت استراحت و تغذیه در این تالاب میمانند و سپس به کوچ خود به سمت مناطق جنوبی ادامه میدهند.
رئیس ادارهی حفاظت محیط زیست نقده افزود که با توجه به مناسب بودن شرایط زیستمحیطی تالاب سولدوز، انتظار میرود در روزهای آینده گونههای دیگری از پرندگان مهاجر نیز به این منطقه وارد شوند. بارندگیهای اخیر، حجم آب تالاب را به بیش از شش میلیون متر مکعب رسانده است که محیطی بسیار مناسب برای میزبانی از این پرندگان مهاجر فراهم آورده است.
فلامینگوها به صورت گروهی و در دستههای چند هزارتایی زندگی میکنند. سواحل دریاچهی ارومیه و تالابهای استان فارس، مهمترین ایستگاههای استراحت فلامینگوها در ایران به شمار میروند.
تالاب سولدوز در نقده به عنوان یک منطقهی حفاظتشده محسوب میشود و هرگونه فعالیت شکار و صید پرندگان و دیگر حیوانات وحشی در آن ممنوع است و با متخلفان طبق قوانین برخورد خواهد شد. این تالاب که در ۲۵ کیلومتری شهر نقده واقع شده است، در سال ۱۳۸۰ احیا شد و وضعیت مطلوب زیستمحیطی کنونی آن، سبب مهاجرت و حضور شمار زیادی از پرندگان آبزی و کنارآبزی و همچنین دیگر جانوران به این منطقه شده است.
در حوزهی شهرستان نقده، هفت تالاب فصلی و دائمی وجود دارد که سالانه بیش از ۱۰ هزار پرنده از گونههای مختلف مهاجر و بومی در آنها زندگی میکنند. شهرستان نقده در جنوب استان آذربایجان غربی و در فاصلهی ۱۰۰ کیلومتری شهر ارومیه، مرکز این استان، قرار گرفته است.