رایزنیهای مهم «دَم پارتی» در آنکارا برای پیشبرد روند صلح در ترکیه ادامه دارد
هیئت حزب برابری و دموکراسی خلقها (دَم پارتی ) در سلسلهدیدارهایی مهم، با رئیس حزب جمهوریخواه خلق، وزیر دادگستری و رئیس پارلمان ترکیه گفتوگو میکند تا آخرین تحولات مربوط به روند صلح را بررسی کند.
قرار است روز دوشنبه، ۲۲ دسامبر ۲۰۲۵ (۲ دی ۱۴۰۴)، ساعت ۱۲:۰۰ ظهر، هیئت حزب برابری و دموکراسی خلقها (دَم پارتی ) در آنکارا با اوزگور اوزل، رئیس حزب جمهوریخواه خلق (جبهه)، دیدار و گفتوگو کند. این نشست در چارچوب روند صلح در ترکیه و کوردستان شمالی برگزار میشود.
هیئت دَم حزب متشکل از پروَن بولدان، میتحَت سانجار و فایق اوزگور ارول است. انتظار میرود در این جلسه با رئیس حزب جمهوریخواه خلق، آخرین پیشرفتهای مرتبط با روند جدید صلح در ترکیه و کوردستان شمالی بررسی شود.
در ادامهی دیدارهای این هیئت، قرار است روز سهشنبه، ۲۳ دسامبر ۲۰۲۵ (۳ دی ۱۴۰۴ )، ساعت ۱۰:۳۰ صبح، اعضای دَم حزب در ساختمان وزارت دادگستری، با ییلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه دیدار کنند.
پس از این دیدار، ساعت ۱۲:۳۰ بعد از ظهر، شاند دَم حزب با نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه، نیز ملاقات خواهد کرد.
هیئت دَم حزب در چند روز گذشته، با حزب آینده، حزب حرکت ملی (مهپ)، حزب کارگران ترکیه (تپ) و حزب عدالت و توسعه (آک پارتی ) نیز دیدار و گفتوگو کرده است.
روند جدید صلح در ترکیه و کوردستان شمالی، پس از ابتکار دولت باغچهلی، رئیس مهپ، در پایان سال گذشته آغاز شد. پس از مجموعهای از نشستها، عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کوردستان (پکک)، در ماه فوریه امسال از حزب خود خواست که کنگره برگزار کند و به مبارزهی مسلحانه پایان دهد. در پاسخ، پکک در ماه مه کنگرهی خود را برگزار کرد و رأی به خودانحلالی و خلع سلاح داد. همچنین در ماه اکتبر، پکک خروج کامل نیروهای خود را از خاک ترکیه اعلام کرد. این گامها از سوی مقامات ترکیه «مثبت و تاریخی» توصیف شدند.