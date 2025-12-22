تلفشدن ۲۵ رأس دام و تداوم تهدید مینهای جنگی
انفجار یک مین باقیمانده از جنگ در روستای گرتک پشدَر، منجر به تلفشدن ۲۵ رأس دام شد و بار دیگر خطرات جدی این مناطق آلوده را برای شهروندان و دامداران برجسته کرد
در منطقهی روستای گرتک از بخش ناودشت در شهرستان پشدَر، یک مین باقیمانده از دوران جنگ در میان یک گلهی گوسفند منفجر شد. این حادثه خسارت مادی زیادی به صاحب دامها وارد کرد، اما خوشبختانه هیچ تلفات جانی در پی نداشت.
حمه علی مینه، صاحب گلهی دام، به «کوردستان ۲۴» گفت که «این رویداد در منطقهای رخ داده است که به آن «بنه بارێ» میگویند. در آنجا مین به گوسفندان من اصابت کرده و به همین دلیل ۲۵ رأس گوسفند و بز درجا تلف شدند، اما شکر خدا چوپان سالم است.»
صاحب گلهی دام در مورد خطرات این منطقه آشکار کرد: «آن جایی که مین در آن منفجر شده است، در زمان حکومت بعث یک رَبایهی نظامی بوده و تا کنون آثار و بقایای شش رَبایه در آن باقی مانده که پاکسازی نشدهاند.»
حمه علی همچنین اشاره کرد که آنها از خطرناک بودن منطقه و وجود مین در آن آگاه هستند، اما به دلیل نبود چراگاه دیگری برای روستایشان، ناچارند دامهای خود را به آن منطقه ببرند.
این دامدار افزود، این اولین بار نیست که در این منطقه مین منفجر میشود؛ بلکه پیش از این نیز مردم و گلههای دام دیگر قربانی این حوادث شده و خسارات جانی و مادی به بار آورده است.
مناطق مرزی پشدَر به دلیل جنگ و درگیریهای گذشته، به ویژه جنگ عراق و ایران و وجود پایگاههای نظامی رژیم پیشین، همچنان با مساحت وسیعی از مینهای کاشتهشده روبهرو هستند و سالانه باعث قربانیشدن شهروندان و دامداران میشوند.