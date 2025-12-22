از سرگیری پروازهای پگاسوس میان استانبول و سلیمانیه
پس از دو سال توقف، خطوط هوایی پگاسوس پروازهای خود را بین استانبول و فرودگاه بینالمللی سلیمانیه از سر میگیرد که نویدبخش رونق تجارت و گردشگری است
خطوط هوایی پگاسوس پروازهای خود را از استانبول به سلیمانیه و بالعکس از سر میگیرد. روز دوشنبه، ۲۲ دسامبر ۲۰۲۵ (۱ دی ۱۴۰۴ )، بخش روابط عمومی فرودگاه بینالمللی سلیمانیه در اطلاعیهای اعلام کرد؛ بر اساس جدول زمانی که از سوی «خطوط هوایی پگاسوس» به فرودگاه بینالمللی سلیمانیه ارسال شده است، پروازها میان استانبول-سلیمانیه-استانبول قرار است از ۲۷ دسامبر ۲۰۲۵ (۶ دی ۱۴۰۴ ) آغاز شود. همچنین اعلام شد که پگاسوس هفتهای ۳ پرواز انجام خواهد داد.
از سرگیری پروازها پس از آن صورت میگیرد که ترکیه در ماه اکتبر ۲۰۲۵ (اکتبر ۲۰۲۵) ممنوعیت پروازها به فرودگاه سلیمانیه را لغو کرد. این تصمیم پس از دورهای از توقف پروازها اتخاذ شد؛ ترکیه در آوریل سال ۲۰۲۳ (آوریل ۲۰۲۳) پروازها را متوقف کرده بود.
لغو ممنوعیت پروازها باعث شده است که چندین خط هوایی ترکیهی دیگر، مانند ترکیش ایرلاینز، نیز پروازهای خود را به سلیمانیه از سر بگیرند. این امر باعث رونق حرکتهای تجاری و گردشگری میان اقلیم کوردستان و ترکیه شده است. ناظران بر این باورند که از سرگیری پروازها، بهویژه پروازهای خطوط هوایی ترکیهی، تأثیری مثبت بر اقتصاد منطقه خواهد داشت و تسهیلات بیشتری را برای شهروندان و بازرگانان فراهم میکند. فرودگاه بینالمللی سلیمانیه به عنوان دروازهای مهم برای سفر به اروپا و دیگر کشورها در نظر گرفته میشود.