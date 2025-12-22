در راستای پروسه‌ی نوین صلح، دیدار تاریخی میان رهبر حزب جمهوری خلق (ج.ه.پ) و هیئت دم پارتی در امرالی، بر ضرورت پایان جنگ و حاکمیت صلح و برادری تأکید شد

دیدار میان رهبر حزب جمهوری خلق (ج.ه.پ) و هیئت امرالی پایان یافت و هر دو طرف تأکید کردند که زمان صلح است و نباید دیگر جنگی شعله‌ور شود. روز دوشنبه، ۲۲ دسامبر ۲۰۲۵ (۱ دی ۱۴۰۴ )، در چارچوب پروسه‌ی صلح در ترکیه و شمال کوردستان؛ هیئت حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) برای امرالی، با اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوری خلق (ج.ه.پ) دیدار کرد.

پس از این دیدار که بیش از یک ساعت به طول انجامید؛ رهبر ج.ه.پ و اعضای هیئت امرالی؛ در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک، درباره‌ی پروسه‌ی نوین صلح سخن گفتند. اوزگور اوزل، رهبر عمومی ج.ه.پ، در این کنفرانس مطبوعاتی گفت: «امیدواریم ریختن اشک در این کشور متوقف شود و برادری و صلح حاکم گردد. آرزومندیم در آینده‌ی ترکیه، دست در دست و شانه‌به‌شانه‌ی یکدیگر در صلح باشیم. ترک‌ها و کوردها و همه‌ی مردم مطمئن باشند که فرزندانشان بهترین آموزش را دریافت می‌کنند، با هم به سرعت پیشرفت کنیم و آینده‌ای داشته باشیم که آن را با عدالت تقسیم کنیم.»

به گفته‌ی اوزل: «هم در ترکیه و هم در سوریه، برای ترک‌ها، برای کوردها، برای دروزی‌ها، برای علوی‌ها و برای ترکمان‌ها، آرزوی دو دولت مشروطه، دموکراتیک و صلح‌آمیز را داریم. امیدواریم صلح، برادری و دموکراسی هم در ترکیه و هم در سوریه حاکم شود. در هر دو کشور فضایی از صلح واقعی به وجود آید، رابطه‌ی خوبی میان ترکیه و سوریه ایجاد شود و برادری در هر دو سوی مرز تقویت گردد.»

پس از اوزگور اوزل، پروین بولدان، نماینده‌ی دم پارتی از وان، اعلام کرد: «روز ما در دفتر عمومی حزب جمهوری خلق (ج.ه.پ) است. به ویژه از آقای رهبر و هیئت ایشان سپاسگزارم. مایلم تأکید کنم که ما دیداری بسیار مهم و پربار داشتیم. ما به تفصیل درباره‌ی مراحل این پروسه گفت‌وگو کردیم. در این نقطه‌ی عطف تاریخی، ما اهمیت بسیاری به نقش سازنده‌ی حزب جمهوری خلق می‌دهیم.»

بولدان همچنین اشاره کرد: «دلیل حضورمان در اینجا این است که مسئله‌ی کورد یک مسئله‌ی فراتر از سیاست است و حل آن وظیفه و مسئولیت همه‌ی ماست. صلح، بی‌گمان، شایسته‌ی ترکیه است. سالیان طولانی پروسه‌ای پر از درگیری جریان داشت. در این جغرافیا خون بسیاری ریخته شد، مادران گریستند، جوانان به خاک رفتند و پیکر جوانان دفن شد.»

این عضو هیئت دم پارتی تأکید کرد: «برای آنکه دیگر پروسه‌ای از این دست تکرار نشود، وقت آن رسیده است که همه‌ی ما دست و تنمان را زیر بار مسئولیت بگذاریم. مایلم بگویم تلاش همه‌ی کسانی که در این زمینه کار کرده‌اند، ارزشمند است. ارائه‌ی صلح به ۸۶ میلیون نفر وظیفه‌ی همه‌ی ماست.»

مدهت سانجار، نماینده‌ی دم پارتی از رها و عضو هیئت امرالی، گفت: «از آقای رهبر عمومی و هیئت ایشان برای پذیرش این دیدار سپاسگزارم. این دیدار بسیار مهم بود. هر بار تأکید می‌کنیم که این پروسه چقدر چندوجهی و دشوار است. شاید در این پروسه، دیدگاه‌های متفاوت و انتقادهای دوجانبه به وجود آید؛ اما لازم است یک بار دیگر به یاد آوریم که روح این پروسه‌ها مذاکره است، نه بگومگو.»

سانجار توضیح داد: «بگومگو بر اساس غلبه بر یکدیگر و اثبات حقانیت خود است؛ اما مذاکره هنر گوش دادن به یکدیگر، دیالوگ و پیشرفت از طریق دیالوگ است. ما نیز امروز با هم نمونه‌ی بسیار ارزشمندی از مذاکره را دیدیم. احترام، انتقادات و ملاحظاتمان را به صورت دوجانبه تبادل کردیم. پروسه از طریق مذاکره، دیالوگ و دیدارهای دوجانبه پیش خواهد رفت. در این مرحله، توافق سیاسی و اجماع اجتماعی اهمیت حیاتی دارد.»

وی افزود: «یک بار دیگر دیدیم که حزب جمهوری خلق این اراده را نشان می‌دهد که در این پروسه به صورت مثبت به نقش سازنده‌ی خود ادامه دهد. این بسیار مهم است. ما ناگزیر هستیم در برابر فضای تنش، درگیری و تحریکات نژادپرستانه‌ای که می‌خواهند منتشر کنند، با اتحاد دموکراتیک و صلح، مبارزه‌ی مشترک انجام دهیم. باور داریم که این امر تا پایان کار، تقویت صلح و دموکراسی را تضمین می‌کند. مایلم یک بار دیگر بر ارزش این تلاش مشترک با حزب جمهوری خلق تأکید کنم.» در ادامه‌ی دیدارهایشان، قرار است روز سه‌شنبه، ۲۳ دسامبر ۲۰۲۵ (۲ دی ۱۴۰۴ )، ساعت ۱۰:۳۰ صبح، هیئت دم پارتی در ساختمان وزارت دادگستری، با ییلماز تونچ، وزیر دادگستری، دیدار کند.

پس از آن دیدار نیز، ساعت ۱۲:۳۰ ظهر، هیئت با نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه، دیدار خواهد داشت.

هیئت دم پارتی در چند روز گذشته، با حزب آینده، حزب حرکت ملی (م.ه.پ.)، حزب کارگران ترکیه (ت.ا.پ.) و حزب عدالت و توسعه (آک‌پارتی) دیدار کرده است.

پروسه‌ی نوین صلح در ترکیه و شمال کوردستان، پس از ابتکار دولت باغچه‌لی، رهبر م.ه.پ.، در پایان سال گذشته (اکتبر ۲۰۲۴) آغاز شده است. پس از یک رشته دیدار، عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک.)، در ماه فوریه‌ی همین سال (فوریه ۲۰۲۵) از حزب خود خواست که کنگره برگزار کند و به مبارزه‌ی مسلحانه پایان دهد. در پاسخ، پ.ک.ک. در ماه مه (مه ۲۰۲۵) کنگره‌ی خود را برگزار کرد و تصمیم به خودانحلال و خلع سلاح گرفت. همچنین در ماه اکتبر (اکتبر ۲۰۲۵)، پ.ک.ک. خروج کامل نیروهای خود را از خاک ترکیه اعلام کرد. این گام‌ها از سوی مقامات ترکیه «مثبت و تاریخی» توصیف شد.