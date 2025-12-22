4 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – ده‌ها مهاجر کورد با هماهنگی سفارت عراق در لیبی به طور داوطلبانه به اقلیم کوردستان باز گردانده می‌شوند.

امروز دوشنبه ۲۲ دسامبر، احمد الصحاف، هماهنگ کننده امور سفارت عراق در لیبی، به کوردستان۲۴ گفت: سفارت عراق کارهای بازگشت داوطلبانه ۷۰ مهاجر غیرقانونی کورد را که توسط قاچاقچیان اغفال شده‌ و وارد خاک لیبی شده‌اند، به پایان رسانده است.

وی افزود که تلاش‌هایشان را برای مشخص کردن وضعیت ده‌ها مهاجر دیگر کورد و عراقی در مناطق مختلف تشدید کرده‌اند، به طوریکه زمینه بازگشت داوطلبانه آنها به میهن فراهم شود.

الصحاف تاکید کرد که باندهای قاچاق انسان، جوانان کوردستان و عراق را اغفال می‌کنند و لازم دانست که تلاش‌ها برای پیشگیری از مهاجرت سیل‌آسا از طریق لیبی تشدید شوند. او همچنین از خانواده‌ها خواست که به فرزندانشان اجازه ندهند دچار خطرات مهاجرت غیرقانونی شوند.

او گفت که زمینه تماس مهاجران با خانواده‌هایشان را فراهم می‌کنند و برای آنها خوراک و دارو تامین می‌کنند.

پیش از این نیز ده‌ها مهاجر کورد که به طور غیرقانونی وارد خاک لیبی شدند به اقلیم کوردستان بازگردانده شدند.

لیبی به دلیل عدم ثبات و خلاء دولت مرکزی به مسیر خطرناکی برای مهاجرانی تبدیل شده است که می‌خواهند به اروپا بروند.

سازمان‌های بین‌المللی مربوطه از جمله سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) به طور مستمر از خطرات آن مسیر برای مهاجران هشدار داده است.

ب.ن