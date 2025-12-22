فرهاد شامی: در حمله نیروهای دولت دمشق به شیحان دو عضو نیروهای آسایش مجروح شدند
اربیل (کوردستان۲۴) – مسئول مرکز رسانه نیروهای سوریه دموکراتیک، از حمله نیروهای دولت دمشق به نقطه تلاقی مناطق تحت کنترل دو طرف و مجروح شدن دو عضو نیروهای آسایش خبر داد.
فرهاد شامی، مسئول مرکز رسانه نیروهای سوریه دموکراتیک، اعلام کرد: نیروهای مسلح وابسته به وزارت دفاع دولت دمشق به یک ایست بازرسی نیروهای آسایش داخلی در شیحان در شهر حلب حمله کردهاند.
به گفته شامی، در این حمله دو عضو نیروهای آسایش مجروح شدهاند.
او همچنین دولت دمشق را در برابر تمام حملات مسئول دانست و گفت که این نشان میدهد دمشق توانایی کنترل نیروهای مسلح خود را ندارد.
از طرفی دیگر درگیریهای پراکنده بین ارتش سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک در اطراف محلههای اشرفیه و شیخ مقصود در شهر حلب در جریان است.
رسانههای سوریه وقوع جنگ و درگیری بین ارتش سوریه و نیروهای آسایش داخلی در شمال حلب را تائید کردهاند.
دیدبان حقوق بشر سوریه، به کوردستان۲۴ گفت که اوضاع امنیتی منطقه آشفته و خطرناک شده و درگیریها گسترش پیدا کردهاند.
محلههای شیخ مقصود و اشرفیه در حلب که به عنوان محلههای کوردنشین شناخته شدهاند در چند سال گذشته به طور مداوم تحت کنترل نیروهای کورد بودهاند و ایست بازرسی شیحان که اکنون به نقطه درگیری تبدیل شده، نقطه تلاقی مناطق تحت کنترل دولت دمشق و نیروهای سوریه دموکراتیک است.
این در حالی است که طرفها یکدیگر را به برهم زدن ثبات منطقه و حمله به غیرنظامیان متهم میکنند.
