مدل ایست آنلاین: قاهره به رهبری کوردها در منطقهای پرتنش اعتماد دارد
اربیل (کوردستان۲۴) – سفر مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان به قاهره و دیدار وی با عبدالفتاح سیسی، در رسانههای عربی و جهان بازتاب گستردهای داشته و با دیده اهمیت نقش مسرور بارزانی را در حفظ ثبات منطقه و ترسیم افقی جدید در روابط و سرمایهگذاری با مصر، مورد توجه قرار دادهاند.
رسانهها گزارش دادهاند که موضوعهای مربوط به روابط اقتصادی بین مصر و اقلیم کوردستان یکی از محورهای مهم سفر مسرور بارزانی به مصر بودهاند.
رسانههای (Daily News Egypt) و (Xinhua) و (Egypt Today)، گزارش دادهاند که عبدالفتاح سیسی در این دیدار استفاده از تجربیات شرکتهای مصری به خصوص در بخشهای انرژی و زیرساخت را به نخستوزیر اقلیم کوردستان پیشنهاد داده است.
بر پایه گزارشها سیسی متعهد شده است که شرکتهای کشورش طرحها را با کیفیت بالا و هزینه رقابتی در اقلیم کوردستان اجرا کنند.
سایت(Middle East Online) نیز در گزارشی با اشاره به اینکه اقلیم کوردستان بخشی آرام و رشد یافته از عراق است، نوشته است:«در حالیکه بغداد به دنبال انتخاب یک نخستوزیر است، رهبری اقلیم کوردستان با ترکیه و کشورهای حوزه خلیج روابط دوستانه دارد و اربیل به یک مرکز مهم دیپلماسی که سرکنسولگری بزرگ آمریکا در آن قرار دارد تبدیل شده است و در سطح منطقه نقش مهمی ایفا میکند.»
در گزارش آمده است که مصر به عنوان یک قدرت اصلی در منطقه، اقلیم کوردستان را ستون مهم توازن و ثبات میداند و در راستای آن رئیسجمهور مصر برای تعمیق و توسعه روابط دوجانبه آمادگی خود را اعلام کرده است و این نشان میدهد که قاهره به رهبری کوردها در منطقهای پر تنش اعتماد دارد.
روزنامههای (Ahram Online) و (The Egyptian Gazette) بعد امنیتی و سیاسی دیدار بارزانی و سیسی را مورد توجه قرار دادهاند و تاکید کردهاند که سیسی «هماهنگی محکم امنیتی» بین نهادهای مصر و اقلیم کوردستان را ستوده است.
سایت (State Information Service) نیز که رسانه رسمی دولت مصر است گزارش داده که مصر حمایت کامل خود را از تلاشهای مسرور بارزانی و دولت اقلیم کوردستان در برقراری صلح و مبارزه با تروریسم، اعلام کرده است.
رسانهها همچنین بعد اقتصادی را برجسته کرده و به رشد مبادلات بازرگانی بین دو طرف اشاره کردهاند. بر پایه آمار منتشر شده، حجم مبادلات بازرگانی مصر و عراق که شامل اقلیم کوردستان نیز میشود در سال ۲۰۲۴ به ۱.۱ میلیارد دلار رسیده است.
بر پایه گزارش (Voice of Emirates) و برخی سایتهای دیگر، این سفر مسرور بارزانی به عنوان گامی راهبردی تلقی میشود که در آن اقلیم کوردستان نه تنها به عنوان یک شریک امنیتی بلکه به عنوان یک دروازه مهم برای سرمایهگذاری شرکتهای مصری در نظر گرفته شده و قاهره به رهبری کوردها در یک منطقه پرتنش اعتماد دارد.
همچنین رسانههای الاهرام الیوم السابع، الوطن، الدستور، صوت الامه و Bahrain News Agency, (Africa24)،State Information Service،The Egyptian Gazette ، اهمیت بسیاری به سفر نخستوزیر اقلیم کوردستان به مصر دادهاند.
ب.ن