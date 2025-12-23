واشنگتن با افزایش بی‌سابقه‌‌ی فشارهای سیاسی و نظامینیکولاس مادورو را به کناره‌گیری از قدرت فراخواند

5 ساعت پیش

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه، ۱۶ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۵ آذر ۱۴۰۴)، از نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، خواست تا از سمت خود کناره‌گیری کند و این اقدام را «عاقلانه» توصیف کرد. این اظهارات در پاسخ به پرسش روزنامه‌نگاران در مورد تمایل واشنگتن به پایان دادن به دوران حکومت مادورو در ونزوئلا بیان شد. در مقابل، مادورو بلافاصله در یک سخنرانی‌ تلویزیونی به این اظهارات واکنش نشان داد و بر لزوم تمرکز ترامپ بر مسائل داخلی آمریکا تأکید کرد.

پیش از این، کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی آمریکا، روز دوشنبه، ۲۲ دسامبر ۲۰۲۵ (۱ دی ۱۴۰۴ )، به صراحت اعلام کرده بود که نیکولاس مادورو «باید برود» و به حکومتش پایان دهد. این سخنان یکی از روشن‌ترین نشانه‌ها‌ از خواست آمریکا برای تغییر رژیم در ونزوئلا تلقی می‌شود. نوم در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز، با اشاره به توقیف کشتی‌های نفتی تحریم‌شده توسط نیروهای آمریکایی، اظهار داشت: «ما تنها جلوی این کشتی‌ها‌ را نمی‌گیریم، بلکه پیامی‌ به جهان می‌فرستیم که فعالیت‌های‌ غیرقانونی‌ِ مادورو قابل‌قبول نیست و او باید برود.»

واشنگتن در سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴ ) فشارهای خود را بر کاراکاس به بالاترین سطح رسانده است. اوایل دسامبر ۲۰۲۵ (آذر ۱۴۰۴ )، رئیس‌جمهور ترامپ تحریم‌هایی‌ را علیه کشتی‌های نفتی‌‌ای که با ونزوئلا معامله می‌کنند، اعمال کرد که در پی آن، نیروهای آمریکایی دو کشتی‌ را توقیف کردند. علاوه بر این، آمریکا ناوگان دریایی‌ عظیمی‌ را در دریای کارائیب مستقر کرده است که شامل بزرگ‌ترین ناو هواپیمابر جهان و هواپیماهای جنگی‌‌ای می‌شود که به طور مداوم بر فراز سواحل ونزوئلا در حال گشت‌زنی‌ هستند.

آمریکا همچنین مادورو را رهبر «کارتلِ خورشیدها» معرفی‌ کرده و او را یک «نارکو-تروریست» توصیف کرده است. این کشور پاداشی‌ ۵۰ میلیون دلاری برای هر گونه اطلاعاتی‌ که منجر به دستگیری مادورو شود، تعیین کرده است.

طبق اطلاعات منتشر شده، نیروهای آمریکایی مجموعه‌ای‌ از حملات را به حدود ۳۰ قایق به بهانه‌‌ی قاچاق مواد مخدر انجام داده‌اند که منجر به کشته شدن دست‌کم ۱۰۴ نفر شده است. این در حالی‌ است که دولت آمریکا شواهد قطعی‌‌ای مبنی‌ بر حمل مواد مخدر توسط این قایق‌ها‌ ارائه نکرده است و کارشناسان حقوق بین‌الملل این حملات را غیرقانونی‌ می‌دانند. با این حال، کاخ سفید بر ادامه‌‌ی این عملیات پافشاری‌ می‌کند.

در همین زمینه، سوزی وایلس، رئیس‌ِ دفتر کاخ سفید، در مصاحبه‌ای‌ با مجله‌ی «ونیتی‌ فیر»، هدف واقعی‌ این اقدامات را فاش کرده است. او در تاریخ سه‌شنبه، ۱۶ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۵ آذر ۱۴۰۴ )، اظهار داشت که رئیس‌جمهور «می‌خواهد به منفجر کردن قایق‌ها‌ ادامه دهد تا زمانی‌ که مادورو تسلیم شود و تمکین کند.» این در حالی است که دولت ترامپ ادعا می‌کند هدف اصلی‌، جلوگیری‌ از قاچاق مواد مخدر است.

نیکولاس مادورو نیز در واکنش به این فشارها، اظهار داشت که بهتر است رئیس‌جمهور ترامپ بر مسائل اقتصادی‌ و اجتماعی‌ کشور خودش تمرکز کند و به امور داخلی‌ آمریکا بپردازد، که این امر نشانه‌‌ی آشکاری‌ از ردِ هر گونه دخالت آمریکا در امور ونزوئلا است.