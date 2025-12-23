رونمایی ترامپ از "ناوگان طلایی" نیروی دریایی آمریکا

رئیس‌جمهور پیشین آمریکا از برنامه‌ی ساخت بزرگترین و پیشرفته‌ترین نبردناوهای تاریخ با قابلیت حمل موشک‌های هایپرسونیک و لیزرهای پرانرژی خبر داد

4 ساعت پیش

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، روز سه‌شنبه، ۳ دی ۱۴۰۴ (۲۳ دسامبر ۲۰۲۵)، در یک کنفرانس مطبوعاتی از اقامتگاه خود در مارالاگو، فلوریدا، به‌طور رسمی از طرح «ناوگان طلایی» نیروی دریایی ایالات متحده رونمایی کرد. او این طرح را شامل ساخت «ناوگانی نوین از نبردناوهای طلایی» دانست که برای نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا ساخته خواهند شد. ترامپ با تأکید بر نیاز فوری به این کشتی‌ها اظهار داشت که برخی از کشتی‌های کنونی آمریکا «کهنه، فرسوده و از کار افتاده» هستند.

وی اعلام کرد که برنامه‌ی ساخت دو نبردناو کاملاً جدید و بسیار بزرگ را تصویب کرده است که «بزرگترین نبردناوها در تاریخ جهان» خواهند بود. ترامپ تصریح کرد که از سال ۱۹۹۴ میلادی هیچ نبردناو جدیدی در آمریکا ساخته نشده است. این کشتی‌های پیشرفته قرار است به یکی از «مرگبارترین کشتی‌های جنگی» تبدیل شوند و قابلیت حمل موشک‌های هایپرسونیک، لیزرهای پرانرژی و توپ‌های الکترومغناطیسی (ریل‌گان) را خواهند داشت. اولین نبردناو از این کلاس، «یو.اس.اس. دیفایانت» (USS Defiant (BBG-1)) نامگذاری شده است.

رئیس‌جمهور پیشین آمریکا ابراز امیدواری کرد که این برنامه با ساخت دو کشتی آغاز شده و به‌سرعت به ۱۰ فروند و در نهایت به ۲۰ تا ۲۵ فروند کشتی افزایش یابد. او همچنین اشاره کرد که ساخت هر کشتی حدود دو سال و نیم طول خواهد کشید و هدف نهایی تکمیل کلاس در سال ۲۰۳۰ میلادی است. ترامپ همچنین با افتخار به عنوان فرمانده کل قوا، اعلام کرد که این نبردناوها با وزن بیش از ۳۰ هزار تن، کشتی‌های پیشگام در نیروی دریایی آمریکا خواهند بود.

در بخش دیگری از سخنانش، ترامپ به توسعه‌ی جنگنده‌های نسل ششم نیز اشاره کرد و گفت: «بسیاری از مردم جنگنده‌ی اف-۳۵ را می‌خواهند، اما تحویل آن‌ها به متحدان یا خودمان زمان‌بر است. ما باید کارخانه‌هایی برای ساخت اف-۳۵ و بالگرد و همچنین هواپیمای جدید اف-۴۷ بسازیم.» جنگنده اف-۴۷ توسط شرکت بوئینگ توسعه یافته و قرار است جایگزین اف-۲۲ رپتور شود.

ترامپ در خصوص عملیات نظامی علیه قاچاق مواد مخدر نیز اظهار داشت: «نه تنها ونزوئلا، بلکه هر مکانی که قاچاق مواد مخدر وجود داشته باشد، ما به آن حمله خواهیم کرد.» وی افزود کشتی‌هایی که در این عملیات توقیف شده‌اند، توسط آمریکا نگهداری خواهند شد. ایالات متحده از سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی (شهریور ۱۴۰۴ )، عملیات نظامی موسوم به «عملیات نیزه جنوبی» را علیه قاچاقچیان مواد مخدر در دریای کارائیب و اقیانوس آرام آغاز کرده است.