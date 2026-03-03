ارتش اسرائیل جزئیات حمله به ایران را منتشر کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – صبح امروز چهارشنبه ۴ مارس، ارتش اسرائیل در بیانیهای آمار خسارات وارده به جمهوری اسلامی ایران از ابتدای جنگ تاکنون را منتشر کرد.
بر پایه بیانیه، نیروهای اسرائیلی حدود ۳۰۰ موشکانداز ایران را منهدم کردهاند که تهدید جدی برای امنیت آن کشور به شمار آمدهاند.
بیانیه تأکید کرده است که تاکنون بیش از هزار و ۲۰۰ حمله هوایی در عمق خاک ایران و علیه پایگاههای نظامی آن کشور انجام شدهاند. هدف از این حملات از بین بردن توان دفاعی و تهاجمی نیروهای مسلح ایران اعلام شده است.
در بیانیه آمده است که نیروهای اسرائیل با دقت دو هزار نقطه نظامی و راهبردی را در ایران هدف گرفتهاند که شامل انبارهای سلاح، مراکز فرماندهی و لجستیکی میشود.
اسرائیل اعلام کرده است که تا زمان از بین بردن کامل تهدیدات موشکی ایران به حملات علیه آن کشور ادامه میدهد.
ایران این آمار را تأیید نکرده است.
ب.ن