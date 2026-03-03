دونالد ترامپ نسبت به احتمال افزایش تلفات انسانی هشدار داد
اربیل (کوردستان۲۴) – ارتش آمریکا هویت چهار سرباز کشته شده خود در جریان جنگ با ایران را آشکار کرد.
ارتش آمریکا اعلام کرد از مجموع شش سرباز کشته شده، چهار نفر از آنها عضو نیروی ذخیره و وابسته به واحدی مستقر در ایالت آیووا بودهاند.
وزارت جنگ آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که سربازان در جریان برخورد یک پهپاد به پایگاه نظامی در بندر شوایبهٔ کویت، کشته شدند.
این سربازان ۲۰ تا ۴۲ ساله بوده و وابسته به فرماندهی ۱۰۳ پشتیبانی در شهر دسموینِ ایالت آیووا بودهاند.
هویت سربازها به شرح زیر اعلام شده است:
- کاپیتان کودی ای. کورک، ۳۵ ساله از شهر وینتر هیون در ایالت فلوریدا.
- نوح ال. تیِتنز، ۴۲ ساله از شهر بلوویو در ایالت نبراسکا.
- نیکل ام. آمور، ۳۹ ساله از شهر وایت برلیک در ایالت مینهسوتا.
- دِکلان جی. کودی، ۲۰ ساله از شهر وست دسموین از ایالت آیووا.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا نسبت به احتمال افزایش تلفات انسانی در جنگ با ایران هشدار داده است.
فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، روز سهشنبه اعلام کرد که ایران تاکنون بیش از ۵۰۰ موشک بالستیک و بیش از دو هزار پهپاد به کشورهای خاورمیانه پرتاب کرده است.
در ۲۸ فوریه، اسرائیل و آمریکا حملات علیه نقاط مختلف ایران از جمله تهران، پایتخت آن کشور را آغاز کردند که در نتیجه آن رهبر و شماری از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی کشته شدند. ایران در واکنش به این حملات، اسرائیل و پایگاههای آمریکا در منطقه را مورد حمله قرار داد.
ب.ن