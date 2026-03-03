قاسم الاعرجی و عباس عراقچی بر تحکیم امنیت مرزهای مشترک ایران و عراق تأکید کردند

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – مشاور امنیت ملی عراق و وزیر خارجه ایران بر تحکیم امنیت مرزهای بین دو کشور تأکید کردند.

خبرگزاری تسنیم امروز چهارشنبه ۴ مارس اعلام کرد که قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق شب گذشته در مکالمه تلفنی با عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، درگذشت علی خامنه‌ای، رهبر و شماری از فرماندهان و مردم آن کشور را در حملات هوایی اسرائیل و آمریکا، به وی تسلیت گفت.

بر پایه گزارش در این مکالمه تلفنی عباس عراقچی بر ضرورت مقاومت در برابر حملات آمریکا و اسرائیل تأکید کرده است.

دو طرف همچنین بر تقویت همکاری‌ها و هماهنگی مستمر در راستای حفظ امنیت مرزهای مشترک و جلوگیری از هر تهدیدی که امنیت منطقه را بر هم بزند تأکید کرده‌اند.

ب.ن