2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – سخنگوی وزارت خارجه ایران، اتحادیه اروپا را به همدستی با آمریکا و اسرائیل متهم کرد و از آن اتحادیه خواست که «به تعهد خود به قوانین و عدالت بین‌المللی پایبند باشد.»

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد که برخی از اعضای اتحادیه اروپا «تحت فشار صدراعظم آلمان» در حمله به ایران با آمریکا و اسرائیل همکاری می‌کنند و آن را «قرار گرفتن در سمت اشتباه تاریخ» توصیف کرد.

بقایی نوشت: «اتحادیه اروپا/سه کشور اروپایی زمانی نقشی محوری در دیپلماسی بین‌المللی ایفا می‌کردند و به شکل‌گیری برجام در سال ۲۰۱۵ کمک کردند، یک دستاورد برجسته سیاست خارجی اروپا که توسط این دولت ایالات متحده نابود شد.»

وی افزود: «امروزه، تحت فشار صدراعظم آلمان، برخی از اعضای اتحادیه اروپا با همدستی در اقدامات تجاوزکارانه و جنایات جنگی ایالات متحده/اسرائیل علیه ملت ایران، یکی از قدیمی‌ترین و پایدارترین دولت-ملت‌های متمدن جهان، در معرض خطرِ قرار گرفتن در سمت اشتباه تاریخ هستند.»

سخنگوی وزارت خارجه ایران، تأکید کرد: «اتحادیه باید با هرگونه حرکتی که یادآور طرز فکر تاریخی نازی است، مخالفت کند و در عوض به تعهد خود به قوانین و عدالت بین‌المللی پایبند باشد.»

روز سه‌شنبه فردریش مرتس، صدراعظم آلمان در جریان دیدار با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در واشنگتن، به روزنامه‌نگاران گفت که با آمریکا برای از بین بردن حکومت ایران توافق نظر دارند و درباره آینده آن کشور رایزنی می‌کنند.

ب.ن