پایگاههای حشدالشعبی در سه استان عراق آماج حملات هوایی شدند
اربیل (کوردستان۲۴) – بامداد امروز چهارشنبه ۴ مارس، یک منبع امنیتی اعلام کرد که پایگاههای حشدالشعبی در استانهای مثنی، انبار و دیالهٔ عراق مورد حملات هوایی قرار گرفته و حملات قربانی بر جای گذاشتهاند.
یک منبع امنیتی به رسانههای عراق گفت:«حملات موشکی منطقه بیابانی استان مثنی در نزدیکی شهر سماوه را هدف گرفتند و گزارشهای اولیه حاکی از آنند که در این حملات سه عضو حشدالشعبی مجروح شدهاند.»
همچنین در استان انبار مقر حشدالشعبی در منطقه عکاشات از توابع شهر قائم مورد حمله هوایی قرار گرفته و تاکنون جزئیات حمله گزارش نشده است.
در استان دیاله نیز یک مقر حشدالشعبی مورد حمله پهپادی قرار گرفته که در آن یکی از اعضای حشدالشعبی کشته شده است.
تاکنون هیچ طرفی مسئولیت انجام این حملات را به عهده نگرفته است.
ب.ن