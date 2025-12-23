کشته شدن دو عضو نیروهای امنیتی سوریه در روستایی در سوَیدا

تلویزیون رسمی سوریه از کشته شدن دو عضو نیروهای امنیتی داخلی در روستای «ریمه حازم» واقع در غرب سوَیدا خبر داد.

4 ساعت پیش

تلویزیون رسمی سوریه در گزارشی اعلام کرد که دو عضو نیروهای امنیتی داخلی در روستای «ریمه حازم» در غرب استان سویدا کشته شده‌اند. در این گزارش آمده است که این دو افسر در نتیجه‌ی تیراندازی گروه‌هایی که از آن‌ها به عنوان «باندهای شورشی» در سویدا یاد می‌شود، کشته شده‌اند. همچنین، اشاره به تلاشی برای پیشروی به سوی مواضع نیروهای امنیتی شده که به عنوان یک «نقض جدید آتش‌بس» تلقی گردیده است.

در همین راستا، «اسکای نیوز عربی» گزارش داد که نیروهای شناخته شده به «گارد ملی» (National Guard) که وابسته به شیخ حکمت الهجری هستند، شهرک «مزرعه» در غرب سوَیدا را با دوشکای سنگین هدف قرار داده‌اند. «گارد ملی» در تاریخ ۲۳ اوت ۲۰۲۵ میلادی (۱ شهریور ۱۴۰۴ )، به عنوان یک گروه شبه‌نظامی متحد در سویدا و تحت رهبری شیخ حکمت الهجری، یکی از برجسته‌ترین رهبران معنوی دروزی، تشکیل شد. هدف از تشکیل این نیرو، دفاع محلی و مبارزه با تروریسم اعلام شده است و شامل حدود ۳۰ تا ۴۰ گروه محلی می‌شود. شیخ حکمت الهجری پیشتر خواستار تشکیل یک «منطقه مستقل دروزی» در جنوب سوریه شده بود.

حکومت سوریه پیشتر یک کمیته‌ی ملی تحقیق را برای کشف حقایق و بازخواست افراد درگیر در درگیری‌های خشونت‌بار ماه ژوئیه ۲۰۲۵ میلادی (تیر ۱۴۰۴ ) در استان سوَیدا، تشکیل داده بود. این درگیری‌ها که میان عشایر بادیه‌نشین و گروه‌های محلی دروزی رخ داد، منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر و آواره شدن اجباری تعداد زیادی از ساکنان شد. این حوادث نگرانی‌ها را در مورد گسترش درگیری‌های فرقه‌ای در این منطقه حساس که اکثر جمعیت آن را دروزی‌ها تشکیل می‌دهند، افزایش داد و به مداخله بین‌المللی با نظارت اردن و آمریکا منجر شد. این تنش‌ها بیش از ۵۰ کشته، صدها زخمی و هزاران آواره برجای گذاشت و با «خونریزی فرقه‌ای» توصیف شد.

این واکنش‌ها به امضای چهار توافق‌نامه‌ی آتش‌بس و برگزاری یک نشست سه‌جانبه در اردن در ماه اوت ۲۰۲۵ میلادی (مرداد ۱۴۰۴ )، با مشارکت سوریه، اردن و آمریکا، با هدف کنترل بحران انجامید. این نشست‌ها، که در تاریخ‌های ۱۲ و ۲۹ اوت ۲۰۲۵ میلادی (۲۱ مرداد و ۷ شهریور ۱۴۰۴ ) برگزار شدند، بر تثبیت آتش‌بس در سویدا و حمایت از بازسازی سوریه متمرکز بودند.