روسیه بر حق ایران در توسعهی برنامهی هستهای صلحآمیز تأکید کرد
نمایندهی دائم روسیه در سازمان ملل متحد در وین، بر حق ایران برای توسعهی برنامهی هستهای صلحآمیز خود در چارچوب پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) تأکید کرد
خبرگزاری ایرنا روز سهشنبه، ۲۳ دسامبر ۲۰۲۵ (۲ دی ۱۴۰۴ )، گزارش داد که میخائیل اولیانوف، نمایندهی دائم روسیه در سازمان ملل متحد، در پیامی در شبکهی اجتماعی "ایکس" نوشت: «به نظر میرسد وزیر امور خارجهی پیشین آمریکا از این واقعیت بیخبر است که ایران بر اساس پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای، حق مسلم توسعهی برنامهی هستهای خود را دارد.» این اظهارات در واکنش به گفتههای مایک پمپئو مطرح شد که پیشتر عنوان کرده بود: «ایران تلاش میکند برنامهی هستهای خود را از سر بگیرد، اما ما هرگز اجازه نخواهیم داد این اتفاق بیفتد.»
نمایندهی دائم روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین همچنین افزود که هرگونه تلاش برای گسترش مذاکرات به موضوعات امنیت منطقهای و موشکی، کل مسئله را از واقعیت دور کرده و مانند تلاش برای زدن سه هدف با یک تیر خواهد بود.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجهی جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه، ۲۲ دسامبر (۱ دی)، در نشست خبری خود در پاسخ به پرسش ایرنا دربارهی فضاسازی رسانههای اسرائیلی و آمریکایی پیرامون احتمال تکرار تجاوز نظامی اسرائیل به ایران به بهانهی برنامهی موشکی، اظهار داشت: «تواناییهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران با هدف بازداشتن متجاوزان از هرگونه خیال حمله به ایران طراحی شده و به هیچ عنوان موضوعی برای گفتوگو یا مذاکره نیست.»
آقای اولیانوف در واکنش به این سخنان بقایی نیز در حساب کاربری خود در شبکهی اجتماعی "ایکس" نوشت: «این درست است؛ مذاکرات باید فقط به مسائل هستهای اختصاص یابند.»