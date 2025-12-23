در پی برگزاری انتخابات پارلمانی عراق، هیئت بلندپایه‌ی پارت دموکرات کوردستان با رئیس جمهور عراق دیدار و رایزنی کرد

3 ساعت پیش

شامگاه روز دوشنبه، ۲۲ دسامبر ۲۰۲۵ (۱ دی ۱۴۰۴ )، یک هیئت بلندپایه‌ی مذاکره‌کننده‌ی پارت دموکرات کوردستان به ریاست فاضل میرانی، مسئول هیئت اجرایی دفتر سیاسی این حزب، برای گفت‌وگو با طرف‌های سیاسی به منظور تشکیل دولت جدید عراق، وارد بغداد شد.

صبح روز سه‌شنبه، ۲۳ دسامبر ۲۰۲۵ (۲ دی ۱۴۰۴ )، این هیئت مذاکره‌کننده در اولین گام، از کاخ «سلام» در بغداد بازدید کرد و مورد استقبال لطیف رشید، رئیس جمهور عراق، قرار گرفت. انتظار می‌رود که هیئت پارت دموکرات در همین روز با نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، و رؤسا و مسئولان دیگر احزاب و طرف‌های سیاسی سنی و شیعه نیز دیدار کند.

این هیئت پارت دموکرات، سهم کورد در دولت آینده‌ی عراق و استحقاق این حزب به عنوان پیروز اول انتخابات را با طرف‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد. اعضای هیئت پارت دموکرات شامل فاضل میرانی، مسئول هیئت اجرایی دفتر سیاسی؛ فؤاد حسین، عضو دفتر سیاسی؛ نوزاد هادی، عضو دفتر سیاسی؛ امید صباح، عضو کمیته‌ی مرکزی و فارس عیسی، رئیس نمایندگی دولت اقلیم کوردستان در بغداد است.

سفر این هیئت پارت دیموکرات کوردستان به بغداد در حالی صورت می‌گیرد که تلاش‌ها و مذاکرات برای تشکیل کابینه‌ی جدید دولت عراق شدت گرفته است. پس از برگزاری انتخابات ششمین دوره‌ی مجلس نمایندگان عراق در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴ )، طرف‌های سیاسی، به‌ویژه نیروهای پیروز، برای تشکیل بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی و تقسیم پست‌های سیاسی، فعالیت‌های خود را آغاز کرده‌اند.

پارت دیموکرات کوردستان به عنوان نیروی اول پیروز انتخابات در سطح اقلیم کوردستان و عراق، بر اصول توازن، مشارکت و توافق تأکید می‌کند. انتظار می‌رود که گفت‌وگوهای این هیئت در بغداد، تأثیر قابل توجهی بر تعیین رئیس‌جمهور و نهایی کردن سهم و حقوق قانونی اقلیم کوردستان در دولت آینده‌ی عراق داشته باشد.

سفر هیئت پارت دموکرات به بغداد پس از نشست گسترده‌ی کمیته‌ی مرکزی این حزب در ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۷ آذر ۱۴۰۴ ) و به سرپرستی پرزیدنت مسعود بارزانی انجام می‌شود. در بیانیه‌ی پایانی این نشست، اشاره شده بود که برای حل مشکلات لاینحل با بغداد، یک هیئت بلندپایه‌ی پارتی تعیین شده است. همچنین در این بیانیه تأکید شده بود که تلاش جدی برای تغییر قانون انتخابات عراق به دلیل وجود بی‌عدالتی در آن ضروری است. علاوه بر این، خواستار راه‌حلی دائمی و ریشه‌ای برای مسئله‌ی بودجه و حقوق اقلیم کوردستان به گونه‌ای شده بود که با نظ فدرالی سازگار باشد.