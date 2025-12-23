هیئت مذاکره‌کننده‌ی پارت دموکرات کوردستان در ادامه‌ی رایزنی‌ها برای تشکیل دولت جدید عراق، روز سه‌شنبه با رئیس ائتلاف دولت قانون گفت‌وگو کرد.

هیئت مذاکره‌کننده‌ی پارت دموکرات کوردستان (PDK)، ویژه‌ی گفت‌وگوها برای تشکیل دولت جدید عراق، روز سه‌شنبه، ۳ دی ۱۴۰۴ (۲۳ دسامبر ۲۰۲۵)، به دیدار نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون در منطقه‌ی سبز بغداد رفت و تاکنون در حال مذاکره هستند. این دیدار در بحبوحه‌ی تشدید تلاش‌ها و مذاکرات برای تشکیل کابینه‌ی جدید دولت عراق صورت می‌گیرد.

پیش از این نشست، هیئت پارت دموکرات کوردستان به‌عنوان نخستین مقصد، به کاخ "سلام" در بغداد رفت و از سوی عبداللطیف رشید، رئیس‌جمهوری عراق، مورد استقبال قرار گرفت. انتظار می‌رود این هیئت، روز سه‌شنبه با رؤسا و مقامات دیگر احزاب و جریان‌های سیاسی سنی و شیعه نیز دیدار کند.

شایان ذکر است که هیئت عالی‌رتبه‌ی مذاکره‌کننده‌ی پارت دموکرات کوردستان، به ریاست فاضل میرانی، مسئول هیئت اجرایی دفتر سیاسی، از غروب روز دوشنبه، ۲ دی ۱۴۰۴ (۲۲ دسامبر ۲۰۲۵)، برای گفت‌وگو با جریان‌های سیاسی جهت تشکیل دولت جدید عراق، در بغداد حضور دارد.

این هیئت، سهم کورد در دولت آینده‌ی عراق و استحقاق پارت دموکرات کوردستان را به‌عنوان برنده‌ی نخست انتخابات، با دیگر جریان‌ها بررسی می‌کند. اعضای این هیئت عبارتند از:

- فاضل میرانی، مسئول هیئت اجرایی دفتر سیاسی

- فؤاد حسین، عضو دفتر سیاسی

- نوزاد هادی، عضو دفتر سیاسی

- امید صباح، عضو کمیته‌ی مرکزی پارت دموکرات کوردستان

- فارس عیسی، رئیس نمایندگی دولت اقلیم کوردستان در بغداد

انتخابات ششمین دوره‌ی مجلس نمایندگان عراق در تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۴ (۱۱ نوامبر ۲۰۲۵) برگزار شد. پس از این انتخابات، جریان‌های سیاسی، به‌ویژه نیروهای پیروز، تحرکات خود را برای تشکیل بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی و تقسیم پست‌های حاکمیتی آغاز کرده‌اند. پارت دموکرات کوردستان به‌عنوان نخستین نیروی پیروز در سطح اقلیم کوردستان و عراق، بر اصول تعادل، مشارکت و توافق تأکید می‌کند. پیش‌بینی می‌شود گفت‌وگوهای این هیئت در بغداد، تأثیر بسزایی بر تعیین رئیس‌جمهوری و نهایی‌کردن سهم و حقوق قانونی اقلیم کوردستان در دولت آینده‌ی عراق داشته باشد.

سفر هیئت پارت دموکرات کوردستان به بغداد پس از نشست گسترده‌ی کمیته‌ی مرکزی این حزب صورت می‌گیرد که در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۴ (۱۸ دسامبر ۲۰۲۵) به سرپرستی پرزیدنت بارزانی برگزار شد. در بیانیه‌ی پایانی این نشست، به تعیین هیئت عالی‌رتبه‌ی پارت دموکرات کوردستان برای حل مشکلات لاینحل با بغداد اشاره شده بود. همچنین، بر ضرورت تلاش جدی برای تغییر قانون انتخابات عراق به دلیل وجود بی‌عدالتی در آن تأکید شده بود. این بیانیه همچنین خواستار راه‌حلی دائمی و بنیادی برای مسئله‌ی بودجه و حقوق اقلیم کوردستان شده بود، به‌گونه‌ای که با سیستم فدرالی سازگار باشد.