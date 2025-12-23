کسب جایزهی علمی جهانی توسط یک کودک کورد
امیرمحمد ابراهیمی، کودک نابغهی کوردی از ارومیه، مقام نخست مسابقات جهانی یوسیمس در گرجستان را از آن خود کرد
امیرمحمد ابراهیمی، کودک کوردی از اهالی ارومیه، در مسابقات جهانی «یوسیمس» که با شرکت ۵۸ کشور و ۱۵۰۰ شرکتکننده در گرجستان برگزار شد، مقام اول را کسب کرده است. ارومیه شهری در استان آذربایجان غربی ایران با جمعیت قابل توجه کورد است.
«یوسیمس» نوعی تمرین مغز است که در آن کودکان ۴ تا ۱۳ سال یاد میگیرند بدون استفاده از هیچ ابزاری و تنها در ذهن خود، به پرسشهای دشوار ریاضی پاسخ دهند. امیر در تمرینی به ما نشان میدهد که چگونه این کار را انجام میدهد. این برنامه با استفاده از چرتکه، مهارتهای محاسبات ذهنی و توسعهی مغزی کودکان را تقویت میکند.
امیرمحمد ابراهیمی، برندهی جایزه در مسابقات یوسیمس، به کوردستان۲۴ گفت: «خوشحالم که این جایزه را کسب کردم. من در مدت زمان تعیین شدهی مسابقه، پاسخ درست ۱۲۹ پرسش را دادم و جایزهی اول را دریافت کردم.»
ابراهیمی از سن شش سالگی تمرین میکند و برای این مسابقه، بیش از ۸ ماه روزانه ۶ تا ۷ ساعت به دو شیوه تمرین کرده است: یکی به صورت نوشتاری و دیگری با گوش دادن و فکر کردن، که همانطور که دیده میشود، او بسیار سریع به پاسخ دست مییابد.
مجید ابراهیمی، پدر امیر، میگوید: «هزینهی شرکت در مسابقات در سطح کشور و جهان، بر عهدهی خودمان بوده و دولت ایران هیچ کمکی به ما نکرده است.»
یوسیمس نوعی آموزش مغز است که برای کودکان ۴ تا ۱۳ سال طراحی شده و اکنون بیش از ۸۰ کشور در جهان از آن استفاده میکنند. فراگیران ابتدا از طریق چرتکه آموزش میبینند و سپس با تمرین مداوم، کودک به جایی میرسد که در کمترین زمان، تنها از طریق ذهن، به پرسشهای سخت و دشوار ریاضی پاسخ دهد.