نماینده‌ی ویژه‌ی دبیرکل سازمان ملل متحد در آخرین روزهای ماموریت خود با پرزیدنت بارزانی دیدار کرد

5 ساعت پیش

پرزیدنت مسعود بارزانی، روز سه‌شنبه، ۲۳ دسامبر ۲۰۲۵ (۳ دی ۱۴۰۴)، در پیرمام، از محمد حسان، نماینده‌ی ویژه‌ی دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس هیئت یونامی در عراق، استقبال کرد. پیرمام شهری در استان اربیل اقلیم کوردستان و محلی برای دفتر پرزیدنت بارزانی است.

دفتر پرزیدنت بارزانی در بیانیه‌ای اعلام کرد که در این دیدار، نماینده‌ی دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس هیئت یونامی در عراق به مناسبت پایان مأموریت خود و به منظور خداحافظی به دیدار پرزیدنت بارزانی آمده بود. او از حمایت‌های پیوسته‌ی پرزیدنت بارزانی در راستای موفقیت و پیشرفت مأموریت‌هایش در عراق قدردانی و تشکر کرد.

محمد حسان در ۱۵ ژوئیه‌ی ۲۰۲۴ (۲۵ تیر ۱۴۰۳ ) به عنوان نماینده‌ی ویژه‌ی دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس هیئت یونامی در عراق منصوب شده بود و مأموریت یونامی که از سال ۲۰۰۳ برای حمایت از توسعه‌ی ملی عراق تأسیس شد، قرار است تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۰ دی ۱۴۰۴ ) به پایان برسد. این مأموریت با درخواست دولت عراق و با هدف حمایت از گفت‌وگوی سیاسی، آشتی ملی و ترویج حقوق بشر انجام می‌شد.

پرزیدنت بارزانی نیز در این دیدار از نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل متحد به دلیل تلاش‌هایش در جهت مقابله با چالش‌ها در عراق و حمایتش از موفقیت روند سیاسی و هماهنگی میان طرف‌های سیاسی عراق و همه‌ی اجزای تشکیل‌دهنده‌ی آن برای تأمین آرامش و رفاه برای مردم عراق تشکر کرد. او همچنین برای محمد الحسن در مأموریت آینده‌اش آرزوی موفقیت کرد.