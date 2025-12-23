پرزیدنت بارزانی از تلاشهای سازمان ملل متحد برای تأمین آرامش در عراق قدردانی کرد
نمایندهی ویژهی دبیرکل سازمان ملل متحد در آخرین روزهای ماموریت خود با پرزیدنت بارزانی دیدار کرد
پرزیدنت مسعود بارزانی، روز سهشنبه، ۲۳ دسامبر ۲۰۲۵ (۳ دی ۱۴۰۴)، در پیرمام، از محمد حسان، نمایندهی ویژهی دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس هیئت یونامی در عراق، استقبال کرد. پیرمام شهری در استان اربیل اقلیم کوردستان و محلی برای دفتر پرزیدنت بارزانی است.
دفتر پرزیدنت بارزانی در بیانیهای اعلام کرد که در این دیدار، نمایندهی دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس هیئت یونامی در عراق به مناسبت پایان مأموریت خود و به منظور خداحافظی به دیدار پرزیدنت بارزانی آمده بود. او از حمایتهای پیوستهی پرزیدنت بارزانی در راستای موفقیت و پیشرفت مأموریتهایش در عراق قدردانی و تشکر کرد.
محمد حسان در ۱۵ ژوئیهی ۲۰۲۴ (۲۵ تیر ۱۴۰۳ ) به عنوان نمایندهی ویژهی دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس هیئت یونامی در عراق منصوب شده بود و مأموریت یونامی که از سال ۲۰۰۳ برای حمایت از توسعهی ملی عراق تأسیس شد، قرار است تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۰ دی ۱۴۰۴ ) به پایان برسد. این مأموریت با درخواست دولت عراق و با هدف حمایت از گفتوگوی سیاسی، آشتی ملی و ترویج حقوق بشر انجام میشد.
پرزیدنت بارزانی نیز در این دیدار از نمایندهی ویژهی سازمان ملل متحد به دلیل تلاشهایش در جهت مقابله با چالشها در عراق و حمایتش از موفقیت روند سیاسی و هماهنگی میان طرفهای سیاسی عراق و همهی اجزای تشکیلدهندهی آن برای تأمین آرامش و رفاه برای مردم عراق تشکر کرد. او همچنین برای محمد الحسن در مأموریت آیندهاش آرزوی موفقیت کرد.