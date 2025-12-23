هیئت مذاکره‌کننده‌ی پارت دموکرات کوردستان با رهبران کلیدی عراق برای تضمین سهم کوردستان و پیشبرد اصول مشارکت، توازن و اجماع دیدار کرد

5 ساعت پیش

هیئت مذاکره‌کننده‌ی پارت دموکرات کوردستان، به سرپرستی فاضل میرانی، رئیس هیئت اجرایی دفتر سیاسی این حزب، روز سه‌شنبه، ۲۳ دسامبر ۲۰۲۵ (۲ دی ۱۴۰۴ شمسی)، در بغداد با شماری از رهبران سیاسی عراق دیدار کرد. این دیدارها که در راستای تلاش‌ها برای تشکیل کابینه‌ی جدید دولت فدرال عراق صورت می‌گیرد، شامل نشست‌های جداگانه با عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی، و مثنی السامرایی، رئیس ائتلاف عزم، بود.

در همین روز، هیئت پارت دموکرات کوردستان به طور جداگانه با دکتر لطیف رشید، پرزیدنت عراق، و نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، نیز گفت‌وگو کرد. طبق برنامه‌ریزی‌ها، انتظار می‌رود هیئت پارت، دیدارهای خود را با رؤسا و مقامات دیگر احزاب و گروه‌های سیاسی سُنی و شیعه در بغداد ادامه دهد.

این هیئت که از عصر روز دوشنبه، ۲۲ دسامبر ۲۰۲۵ (۱ دی ۱۴۰۴ شمسی)، وارد بغداد شده است، سهم کورد در دولت آتی عراق و حقوق پارت به عنوان برنده‌ی نخست انتخابات اخیر را با طرف‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.

اعضای هیئت پارت عبارتند از:

- فاضل میرانی، رئیس هیئت اجرایی دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان.

- فؤاد حسین، عضو دفتر سیاسی.

- نوزاد هادی، عضو دفتر سیاسی.

- امید صباح، عضو کمیته‌ی مرکزی پارت.

- فارس عیسی، رئیس نمایندگی دولت اقلیم کوردستان در بغداد.

سفر این هیئت از پارت دموکرات کوردستان به بغداد در شرایطی انجام می‌شود که تلاش‌ها و مذاکرات برای تشکیل کابینه‌ی جدید دولت عراق شدت یافته است. پس از برگزاری ششمین دوره‌ی انتخابات مجلس نمایندگان در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴ شمسی)، گروه‌های سیاسی، به ویژه نیروهای پیروز، تحرکات خود را برای تشکیل بزرگترین فراکسیون پارلمانی و تقسیم پست‌های کلیدی آغاز کرده‌اند.

پارت دموکرات کوردستان به عنوان نیروی نخست پیروز در سطح اقلیم کوردستان و عراق، بر اصول توازن، مشارکت و اجماع تأکید می‌کند. پیش‌بینی می‌شود که گفت‌وگوهای این هیئت در بغداد، تأثیر بسزایی در تعیین پرزیدنت آینده‌ی عراق و تثبیت سهم و حقوق قانون اساسی اقلیم کوردستان در دولت آتی این کشور داشته باشد.