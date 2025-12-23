قدردانی مسرور بارزانی از نقش سازمان ملل متحد در روند سیاسی عراق

نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان با نماینده‌ی ویژه‌ی دبیرکل سازمان ملل متحد در عراق به مناسبت پایان مأموریت وی دیدار کرد.

4 ساعت پیش

روز سه‌شنبه، ۲۳ دسامبر ۲۰۲۵ (۲ دی ۱۴۰۴ )، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، به مناسبت پایان مأموریت محمد حسان، نماینده‌ی ویژه‌ی دبیرکل سازمان ملل متحد در عراق، از وی استقبال کرد.

به گزارش دولت اقلیم کوردستان، نخست‌وزیر از نماینده‌ی ویژه‌ی دبیرکل سازمان ملل متحد در عراق به خاطر نقش مثبت ایشان در کمک به روند سیاسی عراق و اقلیم کوردستان و تلاش برای برقراری آرامش و ثبات در عراق و اقلیم قدردانی کرد.

نماینده‌ی ویژه‌ی دبیرکل سازمان ملل متحد در عراق نیز از همکاری و هماهنگی خوب دولت اقلیم کوردستان با آژانس‌های سازمان ملل متحد ابراز خرسندی نمود.

همچنین، آخرین تحولات و تغییرات وضعیت عمومی عراق و منطقه، بخش دیگری از گفت‌وگوهای این دیدار را تشکیل می‌داد. مأموریت هیئت سازمان ملل متحد برای کمک به عراق (یونامی) قرار است در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۰ دی ۱۴۰۴ ) به پایان برسد.