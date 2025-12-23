شورای وزیران عراق توافق نفتی با دولت اقلیم کوردستان را تمدید کرد

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – توافق نفتی بین دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال به مدت یک سال دیگر تمدید شد.

امروز سه‌شنبه ۲۳ دسامبر، یک منبع از شورای وزیران عراق به کوردستان۲۴ گفت که در نشست امروز آن شورا با اکثریت آرا تصمیم گرفته شده توافق نفتی با دولت اقلیم کوردستان برای سال آینده هم تمدید شود.

بر پایه گزارش، مبلغ ۱۲۰ میلیارد دینار که در توافق برای درآمدهای غیرنفتی اقلیم تعیین شده و باید به بغداد ارسال شود، به جای خود باقی است و باید در ازای پرداخت حقوق ماهانه کارکنان اقلیم کوردستان، به طور ماهانه به بغداد تحویل شود.

تمدید توافق نفتی در حالی است که دوره قانونی بودجه سه ساله عراق (۲۰۲۳ - ۲۰۲۵) در پایان سال جاری به اتمام می‌رسد.

ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان از ماه سپتامبر سال جاری آغاز شد و بر پایه توافقی، نفت اقلیم کوردستان برای فروش به شرکت بازاریابی نفت عراق – سومو، تحویل می‌شود.

