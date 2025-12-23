استاندار دهوک: هر کورد میهنپروری مایه افتخار و سربلندی است
اربیل (کوردستان۲۴) – استاندار دهوک حمله به بانوی سیاستمدار کورد را محکوم کرد و او را میهنپرور و مایه افتخار و سربلندی توصیف کرد.
سهشنبه ۲۳ دسامبر، علی تَتر، استاندار دهوک در پیامی به حملات به لیلا زانا، بانوی سیاستمدار کورد در شمال کوردستان/ ترکیه، واکنش نشان داد و اعلام کرد:«هر کورد میهنپروری، خویش ما است و مایه افتخار و سربلندی است.»
استاندار دهوک از این طریق حمایت خود را از این شخصیت سیاسی کورد اعلام کرد و حملات نژادپرستانه به کوردهای میهنپرور را مردود دانست.
در ۱۶ دسامبر در جریان بازی بورسا اسپورت و سوما اسپورت در استادیومی در شهر مانیسا در نزدیکی ازمیر، هواداران بورسا اسپورت علیه لیلا زانا شعار دادند و از الفاظ رکیک استفاده کردند.
در پی این رویداد یلماز تونج، وزیر دادگستری ترکیه اعلام کرد که خواستار ترکیه عاری از تروریسم هستند و مواضع و رفتارهای زیانبار برای روند صلح در ترکیه را نمیپذیرند و همه را به مسئولیتپذیری و در نظر گرفتن شرایط دعوت کرد و اعلام کرد که با افراد متخلف برخورد قانونی خواهد شد.
دولت باغچلی، رئیس حزب ملیگرای ترکیه نیز حملات به لیلا زانا را رفتار غیراخلاقی دانست و گفت که به نفع همبستگی در ترکیه نیست.
حزب برابری و دموکراسی خلقها – دمپارتی نیز با انتشار بیانیهای ضمن محکوم کردن شدید حملات به لیلا زانا، از وزارتخانه و نهادهای مربوطه خواست که درباره این رویداد تحقیق کند.
ب.ن