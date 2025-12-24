محمود محمد: تجربهی شکستخوردهی عراق نباید تکرار شود
سخنگوی پارت دیموکرات کوردستان تأکید کرد که هیئت عالیرتبهی این حزب برای بحث دربارهی تشکیل دولت جدید عراق در بغداد است
محمود محمد، سخنگوی پارت دیموکرات کوردستان، روز چهارشنبه، ۲۴ دسامبر ۲۰۲۵ (۳ دی ۱۴۰۴ شمسی)، در گفتگو با کوردستان۲۴، دربارهی سفر هیئت حزباش به بغداد اظهار داشت: «اعزام این هیئت عالیرتبه به بغداد و دیدار با گروههای سنی و شیعه برای آگاهی از دیدگاهها و نظرات یکدیگر در مورد تشکیل دولت آیندهی عراق است؛ همزمان نیز برای آگاهسازی این گروهها که نباید تجربههای شکستخوردهی گذشته تکرار شوند.»
او افزود: «باید تجربهی جدیدی بر پایهی مشارکت تمامی طیفها، کشور را اداره کند و با یکدیگر برای موفقیت آیندهی این کشور تصمیمگیری کنیم.» محمد با اشاره به استقبال از دیدگاه پارت، گفت که این حزب در بغداد وزن و جایگاه خود را دارد و هیئت اعزامی نیز نمایندهی پرزیدنت بارزانی است. وی همچنین بیان کرد که طرفهای عراقی با اشتیاق منتظر سفر پارت بودند، زیرا میخواستند از نزدیک از دیدگاهها و نظرات حزب ما دربارهی آیندهی کشور و تشکیل دولت مطلع شوند.
سخنگوی پارت دیموکرات کوردستان دربارهی تشکیل کابینهی دهم دولت اقلیم کوردستان نیز گفت: «ما گامهایی در این زمینه برداشتهایم، و جلساتی نیز برگزار شده است، اما بهدلیل تعطیلات سال نو و سفر هیئت به بغداد، روند کار کُند شده است.» او تأکید کرد: «ما میخواهیم هرچه سریعتر موضوع تشکیل دولت اقلیم کوردستان را یکسره کنیم.»
یک هیئت عالیرتبهی مذاکرهکنندهی پارت دیموکرات کوردستان به ریاست فاضل میرانی، مسئول هیئت اجرایی دفتر سیاسی، از عصر روز دوشنبه، ۲۲ دسامبر ۲۰۲۵ (۱ دی ۱۴۰۴ شمسی)، در بغداد حضور دارد تا با گروههای سیاسی برای تشکیل دولت جدید عراق گفتگو کند. این هیئت سهم کورد در دولت آیندهی عراق و استحقاق پارت را بهعنوان برندهی اول انتخابات با دیگر گروهها بررسی میکند.
اعضای هیئت پارت عبارتاند از:
- فاضل میرانی، مسئول هیئت اجرایی دفتر سیاسی.
- فؤاد حسین، عضو دفتر سیاسی.
- نوزاد هادی، عضو دفتر سیاسی.
- امید صباح، عضو کمیتهی مرکزی پارت.
- فارس عیسی، رئیس نمایندگی دولت اقلیم کوردستان در بغداد.