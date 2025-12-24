اردوغان: تحقیقات دربارهی سقوط هواپیمای فرماندهی ارتش لیبی آغاز شده است
رئیسجمهور ترکیه پس از جان باختن فرماندهی ارتش لیبی و همراهانش در سانحهی هوایی، با دولت و ملت این کشور ابراز همدردی کرد
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، روز چهارشنبه، ۲۴ دسامبر ۲۰۲۵ (۳ دی ۱۴۰۴ )، در حساب کاربری خود در شبکهی اجتماعی "ایکس" نوشت: «از حادثهی سقوط هواپیمای محمدعلی حداد، فرماندهی ارتش لیبی و همراهانش، متأسف و متأثرم.»
رئیسجمهور ترکیه افزود: «به نام کشور و ملتام، به دولت و مردم لیبی تسلیت میگویم و از خداوند متعال برای درگذشتگان بهشت آرزومندم.» او همچنین اشاره کرد که تحقیقات دربارهی حادثهی سقوط هواپیما آغاز شده و اطلاعات مربوط به آن از سوی وزارتخانههای ذیربط ترکیه منتشر خواهد شد.
محمد حداد، فرماندهی نیروهای مسلح لیبی و هیئت همراه وی، روز سهشنبه، ۲۳ دسامبر ۲۰۲۵ (۲ دی ۱۴۰۴ )، برای برگزاری چندین نشست رسمی به لیبی سفر کرده بودند. ساعت ۸:۱۰ شب همان تاریخ، فرماندهی ارتش لیبی و همراهانش از فرودگاه اسنبوغا در آنکارا به مقصد طرابلس پرواز کردند. بر اساس گزارش رسانههای ترکیه، هواپیما اندکی پس از برخاستن، بهدلیل یک مشکل فنی سقوط کرد و تمامی سرنشینان آن جان باختند.