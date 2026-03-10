ناوگروه تهاجمی فرانسه و ناوشکن بریتانیا به مدیترانه اعزام شدند

تنش در خاورمیانه و آرایش نظامی قوای اروپایی

در پی افزایش بی‌سابقه‌ی تنش‌ها در منطقه، فرانسه ناوگان دریایی گسترده‌ای را اعزام کرد و بریتانیا نیز ناوشکن پیشرفته‌ی خود را برای حفاظت از پایگاه‌های راهبردی و مقابله با تهدیدات احتمالی به حالت آماده‌باش درآورد.

روزنامه‌ی «تایمز» بریتانیا در گزارشی فاش کرد که به‌رغم تشدید تنش‌ها با ایران، دولت بریتانیا در مقطع کنونی قصدی برای اعزام ناوهای هواپیمابر خود به خاورمیانه ندارد. طبق اطلاعات دریافتی از دفتر نخست‌وزیری بریتانیا، ناو هواپیمابر «اچ‌ام‌اس پرنس آو ولز» به‌جای حضور در منطقه، برای شرکت در مانورهای ناتو راهی قطب شمال خواهد شد. بر این اساس، تنها ناوشکن تیپ ۴۵ «اچ‌ام‌اس دراگون» به منطقه اعزام می‌شود که قرار است چهارشنبه‌ی آینده بندر پورتسموث را ترک کند و طی یک هفته به شرق مدیترانه برسد.

ناوشکن «اچ‌ام‌اس دراگون» تنها شناور بریتانیایی مجهز به سیستم «سی وایپر» با قابلیت رهگیری موشک‌های بالستیک است. این شناور در سطح بالایی از آماده‌باش قرار گرفته و مأموریت اصلی آن حفاظت از پایگاه هوایی «آکروتیری» در قبرس و صیانت از منافع راهبردی بریتانیا در خلیج‌فارس است.

از سوی دیگر، امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، از استقرار یک نیروی دریایی قدرتمند شامل ناو هواپیمابر اتمی «شارل دوگل»، هشت ناو محافظ (فرگات) و دو کشتی تهاجمی دیگر خبر داد. ماکرون تأکید کرد که این نیروها در شرق مدیترانه، دریای سرخ و تنگه‌ی هرمز مستقر خواهند شد. هم‌زمان، کشورهایی نظیر یونان، آلمان، ایتالیا و اسپانیا نیز آمادگی خود را برای اعزام نیروهای نظامی و جنگنده‌های اف-۱۶ جهت حفظ ثبات منطقه و امنیت پایگاه‌های نظامی در قبرس اعلام کرده‌اند.

این آمادگی‌های نظامی پس از آن صورت می‌گیرد که پایگاه هوایی سلطنتی بریتانیا در قبرس هدف حملات پهپادی قرار گرفت. گزارش‌ها حاکی از آن است که گروه‌های مسلح وابسته به ایران با بهره‌گیری از نقشه‌های آنلاین و تصاویر ماهواره‌ای، محل استقرار هواپیماهای جاسوسی «یو-۲» را در این پایگاه شناسایی و هدف قرار داده‌اند. با این حال، وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده که هنوز تصمیم نهایی برای تغییر مسیر ناو هواپیمابر خود اتخاذ نکرده، اما تلاش‌ها برای کاهش زمان استقرار نیروها در صورت بروز هرگونه وضعیت اضطراری ادامه دارد.