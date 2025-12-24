دستگیری گستردهی قاچاقچیان و مصرفکنندگان مواد مخدر در اقلیم کوردستان
شورای امنیت اقلیم کوردستان در عملیاتی ششماهه، دهها متهم بینالمللی قاچاق و مصرفکنندهی مواد مخدر را دستگیر کرد
شورای امنیت اقلیم کوردستان روز چهارشنبه، ۲۴ دسامبر ۲۰۲۵ (۳ دی ۱۴۰۴ )، در بیانیهای از دستگیری دهها قاچاقچی و مصرفکنندهی مواد مخدر در عملیاتهای اخیر خبر داد. این نهاد امنیتی اعلام کرد که در راستای تلاشهای مداوم برای برقراری ثبات اجتماعی، مبارزه با مواد مخدر و ساختن جامعهای سالم، نهادهای زیرمجموعهی شورای امنیت اقلیم کوردستان دهها نفر را به اتهام خرید و فروش مواد مخدر و دهها نفر دیگر را به اتهام مصرف این مواد دستگیر کردهاند. در میان دستگیرشدگان، تعدادی از بازرگانان خارجی و بینالمللی مواد مخدر نیز حضور دارند.
این عملیاتها از ۱ ژوئن ۲۰۲۵ تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۱ خرداد تا ۲ دی ۱۴۰۴ )، توسط ادارهی مبارزه با مواد مخدر، وابسته به ادارهی کل آسایش، و با همکاری و هماهنگی سایر ادارات انجام شده است. در طول این دورهی ششماهه، نیروهای امنیتی موفق به ضبط نزدیک به ۶۷۲ کیلوگرم مواد مخدر گوناگون شدند. این مواد شامل کریستال (متآمفتامین)، تریاک، کوکائین، ماریجوانا، هروئین، حشیش و قرصهای کپتاگون است که همگی از مواد رایج در شبکههای قاچاق منطقه هستند. علاوه بر این، ۶۰۰۰ عدد آمپول افدرین (دارویی که اغلب مورد سوءاستفاده قرار میگیرد) و ۳۲۵۳ ورق قرص ترامادول (مسکن اپیوئیدی با پتانسیل اعتیاد بالا) نیز کشف و ضبط شد.
شورای امنیت اقلیم کوردستان اعلام کرد که پروندهی تمامی متهمان دستگیرشده تشکیل و برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شده است. همچنین، این نهاد با همکاری طرفهای ذیربط، موفق به کشف ۱۹۷ کیلوگرم مواد مخدر از نوع کریستال در خارج از اقلیم کوردستان شده است که پروندهی آن نیز در خارج از منطقه در حال پیگیری است. این نشاندهندهی همکاریهای بینالمللی اقلیم کوردستان در مبارزه با شبکههای فراملی قاچاق مواد مخدر است. قاچاق و مصرف مواد مخدر در اقلیم کوردستان و عراق پس از سال ۲۰۰۳ میلادی افزایش یافته و این منطقه به یکی از مسیرهای اصلی ترانزیت مواد مخدر به اروپا تبدیل شده است.
جزئیات مواد مخدر کشفشده به شرح زیر است
- ۱۶۷ کیلوگرم و ۱۵۷ گرم مواد ماریجوانا.
- ۱۹۳ کیلوگرم و ۶۸۱ گرم مواد کریستال.
- ۵۶ کیلوگرم و ۶۲۷ گرم مواد هروئین.
- ۲۵ کیلوگرم و ۳۰۱ گرم مواد حشیش.
- ۱۴ کیلوگرم و ۴۵۰ گرم مواد تریاک.
- ۱۳ کیلوگرم و ۶۶۸ گرم مواد کوکائین.
- ۲۰۱ کیلوگرم و ۱۸۰ گرم قرص مخدر کپتاگون (که در داخل پارچه پنهان شده بود).
- ۶۰۰۰ عدد آمپول مخدر از نوع افدرین.
- ۳۲۵۳ ورق قرص مخدر از نوع ترامادول.
در پایان، شورای امنیت اقلیم کوردستان از شهروندان درخواست کرد تا از مصرف این مواد دوری کنند و در صورت مشاهدهی هرگونه اطلاعاتی دربارهی تجارت یا مصرف مواد مخدر، با نهادهای امنیتی همکاری و هماهنگی داشته باشند.