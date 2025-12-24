پیام تبریک کریسمس سرکنسول آمریکا در اربیل
وندی گرین، سرکنسول آمریکا در اربیل، از ساختمان جدید کنسولگری این کشور، پیام تبریک سال نو و کریسمس را منتشر کرد
وندی گرین، روز چهارشنبه، ۲۴ دسامبر ۲۰۲۵ (۳ دی ۱۴۰۴ )، سرکنسول آمریکا در اربیل، پیام تبریکی را به مناسبت جشن کریسمس و فرا رسیدن سال نو میلادی خطاب به مردم اقلیم کوردستان صادر کرد. این پیام از ساختمان جدید کنسولگری عمومی آمریکا در اربیل منتشر شد که در دسامبر ۲۰۲۵ افتتاح گردید و بزرگترین کنسولگری آمریکا در جهان به شمار میرود.
گرین در پیام خود، ضمن ابراز گرمترین تبریکات سال نو به شهروندان و عزیزانشان، بر اهمیت آزادی مذهبی و همزیستی مسالمتآمیز تاکید ورزید. او اشاره کرد که ایالات متحدهی آمریکا بر پایهی اصول آزادی مذهبی و همزیستی مسالمتآمیز میان عقاید مختلف بنا شده است. وی افزود «این ارزشها با افتخار در اقلیم کوردستان نیز به اشتراک گذاشته شده و روزانه در شراکت و جوامع ما نمود پیدا میکنند.»
اقلیم کوردستان به دلیل تنوع مذهبی و فرهنگی و فضای نسبتاً باز برای همزیستی پیروان ادیان مختلف، از جمله جامعهی مسیحیان آن، شناخته شده است. شهرک عنکاوه در اربیل به عنوان پناهگاهی برای بسیاری از مسیحیان عراق شناخته میشود. سرکنسول آمریکا در پایان پیام خود، برای همگان سالی سرشار از شادی، سلامتی و امید آرزو کرد. روابط میان ایالات متحده و اقلیم کوردستان در سالهای اخیر شاهد گسترش بوده و واشنگتن بر نقش اقلیم کوردستان به عنوان ستونی برای ثبات در منطقه تاکید دارد.