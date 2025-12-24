آمادگی گستردهی اربیل برای استقبال از گردشگران سال نو؛ پیشبینی افزایش بازدیدکنندگان
استاندار اربیل از تمهیدات امنیتی و اجرایی کامل برای جشنهای کریسمس و سال نو خبر داد
امید خوشناو، استاندار اربیل، روز چهارشنبه، ۲۴ دسامبر ۲۰۲۵ (۳ دی ۱۴۰۴ )، در گفتوگو با کوردستان۲۴ اعلام کرد که آمادگیهای اجرایی و امنیتی کاملی برای برگزاری مراسم کریسمس و سال نو میلادی در استان اربیل صورت گرفته است.
استاندار اربیل با اشاره به این که هر ساله در تعطیلات سال نو، تعداد زیادی گردشگر از جنوب عراق به اقلیم کوردستان سفر میکنند، پیشبینی کرد که امسال نیز شمار این گردشگران در مقایسه با سالهای گذشته بیشتر باشد. اربیل به دلیل امنیت نسبی بالا و جاذبههای فرهنگی و تاریخی، به مقصدی محبوب برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شده است.
خوشناو افزود که در شهرک عنکاوه، تمهیدات لازم برای برگزاری شاد و آرام مراسم شهروندان مسیحی اتخاذ شده است. عنکاوه به عنوان یکی از مراکز اصلی جامعهی مسیحی عراق، میزبان بسیاری از این مراسمها در طول سال است. وی همچنین تاکید کرد که تمامی آمادگیها برای ورود گردشگران انجام شده و تسهیلات لازم در ایستگاههای بازرسی برای آنها فراهم خواهد شد. این اقدامات در راستای تقویت صنعت گردشگری اقلیم کوردستان و ارائهی تجربهای امن و دلپذیر برای بازدیدکنندگان صورت میگیرد.