سپاه پاسداران یک کشتی حامل چهار میلیون لیتر سوخت قاچاق را در خلیج فارس توقیف کرد
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عملیاتی اطلاعاتی، یک شناور حامل سوخت قاچاق را با ۱۶ خدمهی غیرایرانی که قصد خروج از آبهای سرزمینی ایران را داشت، متوقف کرد
دریادار دوم پاسدار عباس غلامشاهی، فرماندهی منطقهی یکم نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران، روز چهارشنبه، ۲۴ دسامبر ۲۰۲۵ (۳ دی ۱۴۰۴ )، اعلام کرد که رزمندگان این منطقه در عملیاتی دقیق و با اشراف اطلاعاتی کامل، موفق شدند یک کشتی حامل چهار میلیون لیتر سوخت قاچاق را در خلیج فارس توقیف کنند. این شناور با ۱۶ خدمهی غیرایرانی، در حالی که قصد خروج از آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران را داشت، متوقف شد.
دریادار غلامشاهی در گفتوگو با خبرگزاری "ایرنا" توضیح داد که این کشتی، چهار میلیون لیتر سوخت قاچاق را از چندین شناور کوچکتر دریافت کرده بود و قصد داشت آن را به یک نفتکش بزرگتر منتقل کند. وی تاکید کرد که این کشتی به صورت سازمانیافته به قاچاق نفت میپرداخت و پروندهی آن برای تحقیقات بیشتر به مراجع قضایی ارجاع شده است. خدمهی این کشتی نیز که همگی غیرایرانی هستند، مطابق دستور دادگاه، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
فرماندهی منطقهی یکم نیروی دریایی سپاه همچنین خاطرنشان کرد که بار کشتی نیز تا زمان صدور حکم قضایی، به طرفهای ذیربط تحویل داده خواهد شد. غلامشاهی در پایان سخنان خود تاکید کرد که مبارزه قاطع با قاچاقچیان سوخت و دفاع از منابع ملی ایران، در اولویت اصلی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارد. قوانین ایران قاچاق کالا و ارز، بهویژه کالاهای یارانهای مانند سوخت را جرمی سنگین تلقی کرده و مجازاتهای شدیدی برای آن در نظر میگیرد.