رئیس اتحادیه علمای اسلامی کوردستان عید میلاد حضرت مسیح را تبریک گفت

عبدالله ویسی، رئیس اتحادیه علمای اسلامی کوردستان
اربیل (کوردستان۲۴) – رئیس اتحادیه علمای اسلامی کوردستان، فرا رسیدن عید میلاد حضرت مسیح را تبریک گفت و تاکید کرد که در اقلیم کوردستان جوامع مختلف در صلح و آشتی در کنار هم زندگی می‌کنند.

عبدالله ویسی، رئیس اتحادیه علمای اسلامی کوردستان، با فرا رسیدن عید میلاد حضر مسیح، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ گفت: دین اسلام همیشه از همزیستی حمایت کرده است و خوشبختانه در اقلیم کوردستان همه جوامع برادرانه در کنار هم زندگی می‌کنند.

وی افزود: حضور ماه در مناسبات خواهران و برادران جوامع مختلف، گواهی آن است که جوامع در کوردستان به هم نزدیک هستند و بین آنها اختلاف وجود ندارد و این برای ما مایه افتخار است که برادرانه در این سرزمین زندگی می‌کنیم.

او در خصوص عید میلاد مسیح گفت: حضرت عیسی یکی از پیامبران خدا است و ما به او اعتقاد داریم و او را برادر پیامبر خود می‌دانیم. همه پیامبران با هم برادر هستند. بنابراین عید میلاد هر پیامبری برای ما مایه خوشحالی و افتخار است.

رئیس اتحادیه علمای اسلامی کوردستان تاکید کرد: لازم است که همه در راستای تقویت روحیه همزیستی و رفع عواملی که به همگرایی زیان می‌رسانند، با هم همکاری کنند.

