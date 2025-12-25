پشتیوان صادق: اقلیم کوردستان نماد برجستهی همزیستی است
نمایندهی نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان میلاد حضرت مسیح را تبریک گفت
پشتیوان صادق، نمایندهی نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، روز پنجشنبه، ۲۵ دسامبر ۲۰۲۵، به نمایندگی از مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، به مناسبت میلاد حضرت مسیح (ع) از کلیسای مارت شمونی بازدید کرد.
پشتیوان صادق در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: «همزیستی موجود در اقلیم کوردستان نمونهای برجسته در خاورمیانه است.» او همچنین افزود که عنکاوه بزرگترین شهرک مسیحینشین در منطقه است.
وی به نمایندگی از مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، این مناسبت را به پاتریارک مار آوا و حضار تبریک گفت و آرزوی جشنی پر از شادی و کامرانی برای آنها کرد.
