نماینده‌ی نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان میلاد حضرت مسیح را تبریک گفت

2 ساعت پیش

پشتیوان صادق، نماینده‌ی نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، روز پنجشنبه، ۲۵ دسامبر ۲۰۲۵، به نمایندگی از مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، به مناسبت میلاد حضرت مسیح (ع) از کلیسای مارت شمونی بازدید کرد.

پشتیوان صادق در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: «هم‌زیستی موجود در اقلیم کوردستان نمونه‌ای برجسته در خاورمیانه است.» او همچنین افزود که عنکاوه بزرگ‌ترین شهرک مسیحی‌نشین در منطقه است.

وی به نمایندگی از مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، این مناسبت را به پاتریارک مار آوا و حضار تبریک گفت و آرزوی جشنی پر از شادی و کامرانی برای آنها کرد.

دکتر پشتیوان صادق، وزیر اوقاف و امور دینی، و امید خوشناو، استاندار اربیل، نیز به مناسبت تبریک میلاد حضرت مسیح (سلام خدا بر او باد)، از کلیسای مارت شمونی بازدید کرده و سلام و تبریکات محترمانه‌ی مسرور بارزانی، نخست‌وزیر کوردستان، را به پاتریارک مار آوا و حاضران ابلاغ کردند و برای آنها جشنی پر از شادی و کامرانی آرزو نمودند.