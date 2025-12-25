تبریک میلاد حضرت مسیح از سوی کنسول ایران در اربیل
پیام تبریک فرامرز اسدی به مسیحیان و مسلمانان اقلیم کوردستان
کنسول عمومی جمهوری اسلامی ایران در اربیل، به مناسبت سالروز میلاد حضرت عیسی مسیح (ع)، پیام تبریکی به مسلمانان به طور عام و مسیحیان اقلیم کوردستان به طور خاص ارسال کرد.
فرامرز اسدی، کنسول عمومی جمهوری اسلامی ایران در اربیل، امروز پنجشنبه، ۲۵ دسامبر ۲۰۲۵، پیام تبریک خود را منتشر کرد و گفت: «مردم عزیز اقلیم کوردستان، افتخار میکنم که میلاد حضرت عیسی مسیح، پیامبر برگزیدهی پروردگار را به مسلمانان به طور عام و مسیحیان به طور خاص تبریک بگویم.»
کنسول عمومی ایران در اربیل اشاره کرد که راه روشن پیامبران پروردگار، راه یکتاپرستی، ارزشهای اخلاقی، عدالت و ارزشهای انسانی است.
فرامرز اسدی در پیام خود همچنین افزود: «امیدواریم با احیای درسهای زرین حضرت مسیح، بشریت بیش از گذشته درد مشترک یکدیگر را درک کند و سال ۲۰۲۶ را به سال ارزشهای گرانبهای دینی و آزادی ملتهای رنجکشیدهی جهان از ستم ستمگران، فاسدان، اشغالگران و تاریکاندیشان تبدیل کند.»