تبریک میلاد حضرت مسیح از سوی کنسول ایران در اربیل

پیام تبریک فرامرز اسدی به مسیحیان و مسلمانان اقلیم کوردستان

رامرز اسدی، کنسول عمومی جمهوری اسلامی ایران در اربیل
 کنسول عمومی جمهوری اسلامی ایران در اربیل، به مناسبت سالروز میلاد حضرت عیسی مسیح (ع)، پیام تبریکی به مسلمانان به طور عام و مسیحیان اقلیم کوردستان به طور خاص ارسال کرد.
فرامرز اسدی، کنسول عمومی جمهوری اسلامی ایران در اربیل، امروز پنجشنبه، ۲۵ دسامبر ۲۰۲۵، پیام تبریک خود را منتشر کرد و گفت: «مردم عزیز اقلیم کوردستان، افتخار می‌کنم که میلاد حضرت عیسی مسیح، پیامبر برگزیده‌ی پروردگار را به مسلمانان به طور عام و مسیحیان به طور خاص تبریک بگویم.»
کنسول عمومی ایران در اربیل اشاره کرد که راه روشن پیامبران پروردگار، راه یکتاپرستی، ارزش‌های اخلاقی، عدالت و ارزش‌های انسانی است.
فرامرز اسدی در پیام خود همچنین افزود: «امیدواریم با احیای درس‌های زرین حضرت مسیح، بشریت بیش از گذشته درد مشترک یکدیگر را درک کند و سال ۲۰۲۶ را به سال ارزش‌های گرانبهای دینی و آزادی ملت‌های رنج‌کشیده‌ی جهان از ستم ستمگران، فاسدان، اشغالگران و تاریک‌اندیشان تبدیل کند.»
 

 
مصطفی ابراهیم ,