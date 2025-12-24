1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – تحت عنوان (بذر زندگی) و با هدف احیای پوشش جنگلی و افزایش فضای سبز در استان دهوک، عملیات بذرافشانی با استفاده از هلیکوپتر در مناطق ناهموار کوهستانی آغاز شد.

نیوار برواری، رئیس سازمان مدنی (فعالیت‌های بشردوستانه زیلا) اعلام کرد که با هدف احیای پوشش جنگلی و افزایش فضای سبز، عملیات بذرافشانی با استفاده از هلیکوپتر را تحت عنوان (بذر زندگی) در استان دهوک آغاز کرده‌اند و در آن یک میلیون کپسول حاوی بذر در مناطق کوهستانی کاشته می‌شوند.

در این عملیات بیش از ۵۰۰ جوان به طور دواطلبانه در تهیه کپسول‌ها مشارکت کرده‌اند و هر کپسول حاوی ۱۰ تا ۱۵ بذر درختان بومی کاج، سماق و کویج است.

برواری گفت انتظار دارند که در نتیجه این عملیات ۱۰ تا ۱۵ میلیون درخت رویش پیدا کنند.

به دلیل عدم دسترسی به مناطق ناهموار کوهستانی بذرافشانی با استفاده از هلیکوپتر انجام می‌شود.

بدرخان ویسی، مدیر هوانوردی در اداره راهنمایی رانندگی دهوک، گفت: این عملیات در مدت دو هفته به پایان می‌رسد و این روش بذرافشانی روشی سریع و وسیع است.»

عملیات در دو مرحله انجام می‌شود، در مرحله اول ۵۰۰ هراز کپسول و در مرحله دوم ۵۰۰ هزار کپسول دیگر پاشیده می‌شوند.

دلشاد عبدالرحمن، مدیر محیط زیست دهوک، گفت:«استفاده از این فن‌آوری جدید برای بذرافشانی تاثیر چشمگیری بر بهبود محیط زیست منطقه خواهد داشت.»

این در حالی است که کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان در مناطق مختلف اقلیم طرح‌های مشابهی را در راستای مقابله با تغییرات آب و هوایی اجرا کرده است، از جمله ایجاد کمربند سبز اربیل که در آن هفت میلیون نهال در اطراف شهر کاشته می‌شوند که باعث کاهش گاز دی اکسید کربن به میزان ۲۱۰ هزار تن در سال می‌شود.

