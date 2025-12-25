تفاهم «هسد» با دمشق بر سر ادغام نیروها؛ گامی مهم در آیندهی سوریه
فرماندهی کل نیروهای سوریه دموکراتیک از پیشرفت در گفتگوها با دولت سوریه خبر داد
مظلوم عبدی، فرماندهی کل نیروهای سوریه دموکراتیک (هسد)، امروز پنجشنبه، ۲۵ دسامبر ۲۰۲۵، اعلام کرد که با دمشق بر سر ادغام نیروهای نظامی به یک تفاهم مشترک رسیدهاند. او در یک سخنرانی ویدیویی در نشست هیئت مشاورهی کمیتهی مذاکرات ادارهی خودمختار اظهار داشت: «ما به تفاهمی مشترک برای ادغام نیروهای نظامی دست یافتهایم که این امر به گونهای خواهد بود که با منافع عمومی سازگار باشد. همچنین، در زمینهی دروازههای مرزی و منابع زیرزمینی نیز پیشرفتهای خوبی در گفتگوها وجود دارد.»
فرماندهی کل «هسد» توضیح داد که چندین موضوع قانون اساسی وجود دارد که برای دستیابی به راهحلی جامع برای تمام سوریه نیاز به زمان دارد. او افزود: «ما معتقدیم که راهحل در سوریه باید غیرمتمرکز باشد و میخواهیم مردم مناطق شمال و شرق سوریه، مناطق خود را در چارچوبی قانونی اداره کنند.» عبدی بر مشارکت همهی اقلیتها در چارچوب ستونهای اصلی نظام تأکید کرد و گفت: «این موضوع نیازمند گفتگوهای عمیقتر برای دستیابی به قانون اساسی است که بازتابدهندهی همهی خواستهها باشد.» وی خاطرنشان کرد که در مورد مسائل اصلی، نزدیک شدن دیدگاهها با دمشق وجود دارد و ابراز امیدواری کرد که در آینده به همهی توافقات دست یابند.
در مورد سرنوشت کارمندان ادارهی خودمختار، عبدی اطمینان داد که حقوقشان محفوظ خواهد ماند و گفت: «همهی کارمندان ادارهی خودمختار در آینده بخشی از کارمندان دولت سوریه خواهند شد. این نکته نیز بخشی از توافق ۱۰ مارس است.»
حکومت سوریه: «هسد» پیش از سال نو میلادی به ارتش ادغام میشود
امروز پنجشنبه، ۲۵ دسامبر ۲۰۲۵، یک منبع در حکومت سوریه به انور عبداللطیف، خبرنگار کوردستان۲۴ در دمشق، اعلام کرد که مظلوم عبدی، فرماندهی کل نیروهای سوریه دموکراتیک (هسد)، پیش از سال نو میلادی به دمشق سفر خواهد کرد. به گفتهی همین منبع کوردستان۲۴، در این سفر، مظلوم عبدی با احمد شرع، رئیس جمهور سوریه، دیدار و اجرای توافق ۱۰ مارس را بررسی خواهد کرد. منبع کوردستان۲۴ همچنین افزود که پیش از سال نو میلادی، نیروهای سوریه دموکراتیک (هسد) در ارتش سوریه ادغام خواهند شد. او اشاره کرد که روند ادغام با فشار و نظارت آمریکا، بریتانیا و فرانسه صورت میگیرد.
بر اساس اطلاعات کوردستان۲۴، انتظار میرود که در دو روز آینده «هسد» و حکومت سوریه در مورد ادغام نیروهای خود به توافق برسند؛ به گونهای که بیش از ۹۰ هزار عضو «هسد» در وزارتخانههای دفاع و کشور سوریه ادغام شوند و آمریکا بر این روند نظارت خواهد کرد.
توافق ۱۰ مارس: نقشهراهی برای یکپارچهسازی
در تاریخ ۱۰ مارس ۲۰۲۵، مظلوم عبدی و احمد شرع یک توافق تاریخی را امضا کردند که هدف اصلی آن یکپارچهسازی نهادهای مدنی و نظامی شمال و شرق سوریه با حکومت جدید دمشق بود. این توافق، که شامل هشت بند است، بر حفظ یکپارچگی سرزمینی سوریه، تضمین حقوق همهی اقلیتها از جمله کوردها، و توقف جنگ تأکید میکند. یکی از مهمترین بندهای این توافق، ادغام نیروهای «هسد» با ارتش سوریه بود که برای آن پایان سال ۲۰۲۵ به عنوان ضربالاجل تعیین شده بود.